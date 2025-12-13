Migrazione tivùsat, le smartcard Tiger vanno in pensione: molti resteranno al buio senza questo passaggio

Questo cambiamento, reso necessario dallo stop definitivo del supporto da parte del fornitore Tiger, comporterà un progressivo spegnimento delle vecchie smartcard tra il 2026 e il 2028, con inevitabili ripercussioni sugli utenti che dovranno adeguare i propri dispositivi per evitare l’oscuramento dei canali satellitari.

A partire dal primo trimestre del 2026, tivùsat avvierà ufficialmente lo switch off delle smartcard Tiger, coinvolgendo soprattutto le tessere azzurre, oro, grigie, quelle professionali, brandizzate RAI e alcune limited edition. Il processo di dismissione si concluderà entro il 2028, con la progressiva interruzione dei servizi tecnici essenziali per l’utilizzo di queste smartcard.

Tivùsat ha chiarito che questa transizione non è una scelta strategica interna, ma una diretta conseguenza della decisione del fornitore Tiger di cessare il supporto tecnico alla tecnologia. L’azienda, pertanto, non ha potuto che prendere atto di questa situazione, rendendo l’aggiornamento tecnologico una necessità imprescindibile per garantire la continuità del servizio.

Gli utenti in possesso di smartcard Tiger sono dunque invitati a verificare tempestivamente lo stato del proprio dispositivo attraverso la pagina ufficiale dedicata di tivùsat, dove è possibile consultare anche il calendario dettagliato delle fasi di spegnimento.

La migrazione verso la tecnologia Merlin e i dispositivi certificati tivùsat

Per evitare l’interruzione del segnale e continuare a fruire gratuitamente della programmazione satellitare, gli utenti devono procedere con la sostituzione della smartcard Tiger con una nuova tessera compatibile con la tecnologia Merlin, già pienamente operativa e certificata.

La tecnologia Merlin rappresenta lo standard più avanzato in termini di sicurezza, stabilità e qualità del segnale. Tivùsat consiglia di abbinare la nuova smartcard Merlin a decoder o CAM (Conditional Access Module) certificati, disponibili sul mercato, per assicurare un’esperienza televisiva senza interruzioni e all’altezza delle aspettative attuali.

Questa migrazione tecnologica non solo preserva la qualità della ricezione satellitare, ma ne potenzia anche le funzionalità, mantenendo il satellite come metodo di ricezione televisiva più affidabile e qualitativamente superiore rispetto ad altre piattaforme.

Supporto e informazioni per gli utenti tivùsat (leonardo.it)

Consapevole dell’importanza di un’adeguata informazione, tivùsat ha implementato diversi strumenti di supporto per assistere gli abbonati durante questa transizione. Sul sito ufficiale è disponibile un portale aggiornato dove verificare lo stato della propria smartcard e seguire il calendario dello switch off.

Inoltre, è possibile iscriversi a newsletter per ricevere comunicazioni dettagliate e personalizzate riguardo alle scadenze e alle modalità operative. Per chi desidera un confronto diretto o assistenza tecnica, è attiva una discussione dedicata all’interno del Digital-Forum, aperta a tutti gli utenti registrati gratuitamente.

Gli utenti sono fortemente incoraggiati a non procrastinare l’aggiornamento, per evitare disservizi e oscuramenti progressivi che potrebbero limitare l’accesso ai canali satellitari gratuiti.

Tivùsat: un’offerta satellitare in continua evoluzione

Lanciata nel 2009, tivùsat è una piattaforma satellitare gratuita che offre una vasta gamma di canali nazionali e locali, molteplici in alta definizione (HD) e ultra alta definizione (UHD o 4K). La piattaforma è il risultato della collaborazione tra importanti gruppi italiani come Rai, Mediaset, Cairo Communication e altri, ed è distribuita tramite la flotta di satelliti Eutelsat Hot Bird a 13° Est.

Negli anni, tivùsat ha costantemente ampliato e migliorato la propria offerta, passando dalla semplice ricezione in definizione standard a un bouquet ricco di canali HD e 4K, supportato da tecnologie di codifica avanzate come Nagravision Merlin.

L’adozione della tecnologia Merlin ha già permesso di introdurre le smartcard 4K e i nuovi moduli CAM CI+ 1.4, rendendo possibile la fruizione di contenuti di alta qualità anche sui dispositivi più recenti.

Recentemente, la piattaforma ha anche integrato canali sportivi come ZONA DAZN, grazie a una partnership con DAZN Italia, e ha trasmesso eventi importanti come partite di calcio di Serie A in modalità free-to-view, confermando la centralità di tivùsat nel panorama televisivo satellitare italiano.

La piattaforma si conferma un’alternativa indispensabile per chi non è completamente coperto dal digitale terrestre o preferisce la stabilità e la qualità del segnale satellitare, garantendo libertà di visione e un’offerta ricca e diversificata di programmi.