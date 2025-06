Nel 2025, il Comune di Milano ha messo in atto una serie di iniziative ambiziose per promuovere l’inclusività, la sostenibilità e la partecipazione civica. Tra queste, spiccano i Campus Estivi Inclusivi, i Contributi per Progetti di Spettacolo e il progetto Milano Attiva. Queste iniziative mirano a fornire spazi educativi, culturali e partecipativi ai cittadini, coinvolgendo enti pubblici e privati, associazioni e la comunità nel suo complesso.

Un’attenzione particolare è dedicata ai minori in situazioni di disagio sociale e povertà educativa, nonché alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione dei beni comuni. Un esempio concreto di come una città possa trasformarsi in un modello di innovazione sociale e partecipazione attiva.

I giovani al lavoro

Campus estivi inclusivi 2025: un’opportunità per i giovani in situazioni di disagio

Il progetto Campus Estivi Inclusivi, promosso dal Comune di Milano, è rivolto ai minori tra i 6 e i 14 anni che vivono in condizioni di disagio sociale e povertà educativa. L’iniziativa si avvale del finanziamento del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e coinvolge attivamente il Terzo Settore nella co-progettazione e gestione dei campus. I municipi 4 e 8 di Milano sono i territori pilota per questa iniziativa, che si propone di offrire attività educative extrascolastiche durante i mesi estivi. Inoltre, per chi non è riuscito a iscriversi ai campus comunali, esistono numerose alternative nei campus privati e museali, che mantengono le iscrizioni aperte fino a esaurimento posti, garantendo flessibilità e accessibilità.

Contributi per progetti di spettacolo: sostenere la cultura e le arti a Milano

Il Comune di Milano ha stanziato fondi per sostenere progetti di spettacolo che spaziano dal cinema alla musica, dal teatro al circo contemporaneo, fino alla danza, con un occhio di riguardo per le iniziative multidisciplinari. Questo programma di contributi è destinato a enti che operano professionalmente nel settore culturale e artistico, come istituzioni, associazioni e fondazioni. I progetti devono essere realizzati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2025, offrendo un palcoscenico ai talenti emergenti e promuovendo la cultura come veicolo di sviluppo sociale e identitario. La trasparenza e l’accessibilità sono valori chiave, con avvisi dettagliati e disponibili sul sito del Comune per chi desidera partecipare.

Milano attiva: la partecipazione civica al servizio della città

Milano Attiva è un programma che mira a stimolare la partecipazione dei cittadini nella rigenerazione e cura dei beni comuni. Questo avviso pubblico permanente accoglie idee e progetti per migliorare gli spazi urbani e la qualità della vita cittadina. Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento e vengono valutate trimestralmente da una cabina di regia del Comune. I municipi svolgono un ruolo cruciale, fungendo da facilitatori e coprogettatori in tutte le fasi del processo. Le iniziative possono riguardare vari ambiti, tra cui la rigenerazione urbana, l’educazione, la mobilità e la cultura. Partecipare a Milano Attiva significa contribuire a creare una città più vivibile, inclusiva e sostenibile, collaborando con l’amministrazione e gli altri attori locali.