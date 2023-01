L’Alemagna Cafè per i viaggiatori in transito all’aeroporto di Linate propone i classici della gloriosa pasticceria e rispetta le Green Store Guidelines del protocollo LEED.

Dopo aver consentito di portare acqua, profumi, laptop e tablet nel bagaglio a mano, l’aeroporto di Linate fa trovare ai propri passeggeri un’altra piacevole sorpresa. In occasione delle festività di Natale e Capodanno, è atterrato allo scalo milanese un punto vendita di Alemagna, lo storico marchio di panettoni e uno dei brand più famosi di Autogrill. Il negozio richiama nel nome e nelle grafiche la gloriosa azienda fondata nel 1921 e incrocia tradizione e innovazione.

Tradizione e innovazione: Alemagna apre a Linate

Lo store di Linate offre ai viaggiatori in transito la possibilità di assaporare panini e sandwich e soprattutto i dolci che hanno fatto la storia della Premiata Pasticceria Italiana dalla grande A. Da cornetti e brioches di ogni tipologia a orchidee e muffin, pastesfoglie, ciambelle, torte e dessert d’autore. Ovviamente non può mancare il caffè espresso. Gli incarti sono quelli ricercati delle antiche pasticcerie.

“Oggi Alemagna vuole essere un caffè pasticceria meta di un’elegante clientela cosmopolita, dove godersi il piacere di un caffè espresso, scegliere un panino dalle delicate farciture o farsi travolgere dai profumi della pasticceria a ogni ora del giorno”, spiegano i suoi creatori. Ma la caratteristica innovativa del negozio Alemagna dell’aeroporto è la sua natura green. Lo spazio è stato progettato e costruito secondo le Green Store Guidelines, le linee guide redatte sulla base del protocollo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sviluppato dallo USGBC (U.S. Green Building Council).

La storica pasticceria Alemagna apre all’aeroporto di Linate

Il punto vendita di Alemagna a Linate non è soltanto un piano ristoro elegante e raffinato. Il rispetto delle Green Store Guidelines ha l’obiettivo di certificare il livello di sostenibilità ambientale degli edifici: sono quindi ridotte al minimo le emissioni di anidride carbonica e aumentati al massimo i risparmi energetici e idrici.

“L’apertura del punto vendita Alemagna nel city airport milanese – dichiara Luca D’Alba, General Manager Italy di Autogrill – consolida l’impegno di Autogrill nel valorizzare le eccellenze della tradizione italiana e nel proseguire il percorso di sempre maggiore responsabilità verso la sostenibilità ambientale”.

Alemagna Linate segue le Green Store Guidelines

“Attraverso le Green Store Guidelines – aggiunge D’Alba –, Autogrill fornisce indicazioni chiare e misurabili per la progettazione e costruzione di nuovi punti vendita o per la ristrutturazione di locali storici già esistenti, che siano in grado di potenziare gli interventi di ottimizzazione delle prestazioni energetiche”.

“L’atmosfera all’interno del locale – si legge sul sito dell’aeroporto – vuole richiamare un fascino senza tempo, un’icona della tradizione che ha saputo rinnovare la sua storia d’eccellenza fino ad oggi con una nuova vita”. Il cafè Alemagna si trova al T0 (il piano primo) ed è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 5:30 alle 20.

