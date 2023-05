A stilare una lista dei più ricchi under 30 è Forbes. Si tratta di casi inusuali visto che l’età media dei miliardari è di 65 anni e proprio il più anziano, il magnate delle assicurazioni George Joseph, ha 101 anni. Eppure sembra che l’anzianità non sia l’unico requisito da tenere in conto visto che Clemente Del Vecchio vanta il titolo di più giovane miliardario del mondo pur avendo soltanto 18 anni (19 a maggio).

Chi è Clemente Del Vecchio

Il giovane ragazzo è il figlio più piccolo di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, deceduto il 27 giugno del 2022 e che ha lasciato le quote della sua società al figlio. In particolare Clemente, che a maggio compirà 19 anni, è riuscito a raggiungere il titolo di più giovane miliardario del mondo grazie all’ottenimento di una quota della Delfin, holding del padre, che ha una partecipazione in Luxottica (colosso del settore degli occhiali con trattazione di marchi come Ray-Ban e Sunglass Hut). Sulla vita privata del ragazzo si sa molto poco ma tra le informazioni note c’è la presenza di sei fratelli (di cui altri due sono under 30) e della matrigna.

Soldi

Chi sono gli altri giovani miliardari del mondo

La lista stilata da Forbes, che si aggiunge a quella con le città con più miliardari, vede accanto a Clemente Del Vecchio anche Kim Jung-youn, anche lei con meno di 20 anni d’età. Su di lei, esattamente come per Clemente, si sa molto poco, soprattutto in merito alla sua vita privata. E’ noto però che la sua ricchezza provenga dalla società Nexon, colosso del gioco online nippo-sudcoreano. Oltre ad appartenere alla categoria under 30 Kim condivide con Clemente anche la perdita del padre avvenuta nel 2022. Anche la sorella maggiore, Kim Jung-min di 21 anni, rientra tra i giovani under 30 più ricchi del mondo.

Gli altri nomi, dei 15 giovani miliardari del mondo, sono: Ben Francis (30 anni), Palmer Luckey (30 anni), Mark Mateschitz (30 anni), Michal Strnad (30 anni), Gustav Magnar Witzoe (29 anni), Ryan Breslow (28 anni), Leonardo Maria Del Vecchio (27 anni), Katharina Andresen (27 anni), Wang Zelong (26 anni), Alexandra Andresen (26 anni), Luca Del Vecchio (21 anni), Kevin David Lehmann (20 anni),

