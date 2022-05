Con oltre 700 città nel mondo, solo alcune hanno il primato di avere il maggior numero di miliardari residenti. Di seguito, vi illustriamo le 10 città che hanno il maggior numero di persone ricche, stilata da Forbes per il 2022.

New York supera Pechino: la Grande Mela ha più miliardari

New York è, attualmente, la città con il maggior numero di miliardari al mondo per l’anno 2022, secondo la classifica stilata da Forbes. La Grande Mela, dunque, scalza Pechino che, fin all’anno scorso, era in pole position: dal 2021, infatti, ha registrato 8 miliardari in più, mentre la grande capitale della Cina ne ha persi 17.

Statua della Libertà – New York

Seguono le prime due in classifica, Hong Kong che ne perde 12, Londra che ne acquisisce 3, Shanghai, invece, ne perde 3, Shenzhen ne perde 9, Mosca registra 26 miliardari in meno, Mumbai, invece, ne acquisisce altri 3, San Francisco ne perde quattro, mentre Seoul ne registra quattro nuovi.

Le 10 città con più miliardari al mondo: la classifica Forbes

Di seguito, vi elenchiamo le 10 città, individuate da Forbes, in cui si concentrano maggiormente residenti miliardari nel 2022. La classifica, secondo quanto riporta il sito, è aggiornata all’11 marzo 2022.

1 – New York: 107. Il più ricco è Michael Bloomberg, con 82 miliardi di dollari;

2 – Pechino: 83. Il più ricco è Zhang Yiming, con 50 miliardi di dollari;

3- Hong Kong: 68. Il più ricco è Lee Shau Kee, con 32,6 miliardi di dollari;

4 – Londra: 66. Il più ricco è Len Blavatnik, con 32,5 miliardi di dollari;

5 – Shanghai: 61. Il più ricco è Liu Yongxing, con 13,2 miliardi di dollari;

6- Shenzhen: 59. Il più ricco è Ma Huateng, con 37,2 miliardi di dollari;

7 – Mosca: 53. Il più ricco è Vladimir Lisin, con 18,4 miliardi di dollari;

8 – Mumbai: 51. Il più ricco è Mukesh Ambani, con 90,7 miliardi di dollari;

9. – San Francisco: 44. I più ricchi sono Brian Chesky e Dustin Moskovitz, con 11,5 miliardi di dollari;

10 – Seoul: 38. I più ricchi sono Kim Beom-su e Jay Y. Lee, 9,1 miliardi di dollari.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO