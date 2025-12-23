Molti non controllano questo punto della lavatrice, così inizia il disastro in inverno: danni assicurati

Un dettaglio spesso trascurato durante l’installazione può trasformare un apparecchio nuovo in una fonte di allagamenti e disagi, con conseguenze che si riflettono non solo sul pavimento ma anche sulle strutture sottostanti. È fondamentale quindi conoscere le soluzioni più efficaci per prevenire ogni tipo di infiltrazione e garantire una stagione fredda senza sorprese.

Molte persone sottovalutano il controllo del raccordo e del giunto che collegano la lavatrice al rubinetto dell’acqua. Questo piccolo accorgimento è invece la chiave per evitare incidenti domestici che possono avere effetti disastrosi. Dopo le festività, quando la quantità di bucato cresce notevolmente, la calma e la serenità d’uso dell’elettrodomestico devono essere garantite da una corretta installazione.

Il problema principale sta spesso in un serraggio insufficiente o eccessivo dei raccordi, o in un giunto usurato o mal posizionato. Questi errori, apparentemente banali, possono causare perdite che in poche ore possono allagare un’intera stanza, rovinare parquet o pavimenti e, nei casi peggiori, danneggiare anche gli appartamenti sottostanti. Secondo recenti dati assicurativi, quasi il 10% dei danni da acqua in condomini è causato da una lavatrice mal installata.

Raccordo auto-chiudente e giunto: il binomio indispensabile per evitare perdite

Tra i dispositivi più efficaci per prevenire fughe d’acqua in fase di collegamento spicca il raccordo auto-chiudente, una soluzione ormai ampiamente diffusa nei negozi di bricolage. Questo accessorio incorpora un giunto integrato che aderisce perfettamente al rubinetto, eliminando quasi del tutto il rischio di gocciolamenti. La sua funzionalità riduce drasticamente la necessità di ricorrere a nastri sigillanti o a serraggi eccessivi con chiavi, pratiche che spesso danneggiano il filetto o il giunto stesso.

Il giunto, piccola ma fondamentale guarnizione in gomma, deve essere sempre controllato prima del montaggio. Un semplice controllo tattile permette di verificare che il materiale sia elastico e integro: un giunto secco, crepato o deformato è un invito certo all’allagamento. In caso di dubbi, sostituirlo è una spesa minima che garantisce però tranquillità per anni.

Procedura rapida per un’installazione sicura in pochi minuti (leonardo.it)

Per assicurare un collegamento perfetto, bastano pochi minuti e una semplice metodologia:

Chiudere l’afflusso d’acqua prima di iniziare. Controllare che il raccordo e il giunto siano puliti, integri e correttamente posizionati senza piegature o schiacciamenti. Stringere la ghiera a mano, con fermezza ma senza eccessi, evitando l’uso di chiavi che potrebbero danneggiare il materiale. Aprire lentamente il rubinetto e osservare eventuali perdite. Per una verifica ulteriore, si può usare un foglio di carta assorbente sotto il raccordo: se rimane asciutto dopo qualche secondo, l’installazione è a tenuta stagna.

Infine, un consiglio di manutenzione che i professionisti raccomandano è sostituire il giunto ogni due o tre anni, specialmente in ambienti dove la pressione dell’acqua è alta o dove gli impianti sono datati. Questa semplice accortezza evita che la guarnizione si deteriori causando problemi improvvisi.