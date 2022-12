Cosa prevede il regolamento della Fifa per i Mondiali Qatar 2022? I criteri presi in considerazione sono sette, dalla differenza reti al fair play.

La fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar ha regalato partite appassionanti e risultati a sorpresa. La qualificazione agli ottavi in alcuni gruppi è rimasta in bilico fino all’ultimo, ma cosa succede se due squadre arrivano a pari punti nella classifica finale? In caso di parità tra due o più Nazionali dopo i tre match, il regolamento della Fifa spiega quali sono i criteri d’accesso al passaggio del turno.

Mondiali 2022, regolamento gironi: arrivo a pari punti

Se due o più formazioni sono a pari punti dopo il completamento della fase a gironi, il regolamento prevede che per determinare la classifica e la qualificazione agli ottavi si applicano due specifici criteri. A parità di punteggio in classifica in tutte le partite del gruppo, si considerano:

la differenza reti ;

; il maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone.

Facciamo un esempio. Nel gruppo H, quello che include Corea del Sud, Ghana, Portogallo e Uruguay, la Nazionale di Cristiano Ronaldo si è già qualificata dopo due partite (due vittorie con Ghana e Uruguay), mentre il Ghana è a 3 punti e la Corea e l’Uruguay sono ferme a 1. Il Ghana passa agli ottavi se batte l’Uruguay, ma in caso di pareggio del Ghana e contemporanea vittoria della Corea del Sud contro il Portogallo, si guarderà alla differenza reti e poi al numero complessivo di gol segnati per stabilire il secondo classificato. Soltanto come terzo criterio si considera la classifica avulsa, ossia lo scontro diretto.

Che succede se l’Argentina di Messi e l’Arabia Saudita arrivano seconde nel girone a pari punti?

Un altro esempio pratico è quello del gruppo C, nel quale all’ultima giornata lottano per due posti agli ottavi tutte e quattro le squadre: Arabia Saudita, Argentina, Messico e Polonia. La Nazionale di Robert Lewandowski è in vantaggio con 4 punti, tallonata da Argentina e Arabia a 3 e con il Messico fanalino di coda ad 1 punto.

La Polonia può passare il turno con una vittoria o un pareggio, ma verrebbe eliminata da una sconfitta con l’Argentina abbinata a una vittoria dell’Arabia Saudita contro il Messico. La differenza reti sarebbe decisiva se la Polonia perdesse e l’Arabia Saudita pareggiasse oppure se la sconfitta della Polonia si abbinasse con la vittoria del Messico sull’Arabia. In una situazione del genere, il passaggio agli ottavi sarà deciso da differenza reti e numero di gol tra polacchi, mediorientali e sudamericani.

Qatar 2022, cosa succede nei gironi se la differenza reti è la stessa

Ma cosa succede se due o più squadre si equivalgono, oltre che sulla base dei punti fatti, pure nella differenza reti e nel numero di gol segnati? La Fifa fa subentrare la Fase 2 del regolamento. In questa particolare situazione, la classifica finale del girone e il conseguente passaggio del turno si determinano sulla base di cinque criteri:

il risultato dello scontro diretto ;

dello ; la differenza reti negli scontri diretti ;

negli ; il maggior numero di gol segnati negli scontri diretti ;

negli ; il maggior punteggio di comportamento della squadra relativo al numero di cartellini gialli e rossi ;

della squadra relativo al numero di e ; il sorteggio effettuato dalla Fifa.

Quindi, oltre alle statistiche, attenzione al fair play: le Nazionali più “cattive” sono penalizzate dal regolamento a favore di quelle che praticano un gioco corretto. Infine, c’è la buona sorte. Nel gruppo H, ad esclusione del già qualificato Portogallo, in caso di ipotetico arrivo a pari punti, stessa differenza reti e identico numero di gol segnati tra Corea del Sud e Uruguay che tra loro hanno pareggiato 0-0, a decidere il passaggio del turno (senza considerare la terza partita) sarebbe il sorteggio perché sia gli asiatici che i sudamericani hanno 3 cartellini gialli e nessuna espulsione.

Riepilogando, ecco l’ordine di criteri che la Fifa considera in caso di arrivo a pari punti nel girone:

differenza reti;

numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;

differenza reti negli scontri diretti;

maggior numero di gol segnati negli scontri diretti;

minor numero di cartellini gialli e rossi;

sorteggio.

