Nel trentesimo anniversario della loro scomparsa Il Poligrafo e Zecca dello Stato nella Collezione Numismatica 2022 rende omaggio ai due giudici con una moneta da 2 euro. Nata con lo scopo di ricordare il grande impegno dei due magistrati contro la mafia la moneta è stata emessa il 17 maggio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Ha corso legale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e circolazione ordinaria e ne sono state coniate 3 milioni.

L’immagine scelta per ricordare i due magistrati

A realizzare la nuova moneta è stato Valerio De Seta, artista della Zecca italiana. L’immagine scelta, invece, trae spunto da una famosa foto di Tony Gentile scattata nel 1992. Falcone e Borsellino erano stati immortalati a Palermo ad un evento svoltosi nella sala conferenze dell’albergo Trinacria, oggi museo del Mare. L’occasione era la presentazione della candidatura di Giuseppe Ayala con il partito Repubblicano.

moneta 2 euro

In una metà della moneta c’è il volto sorridente dei due magistrati con in alto la scritta “Falcone e Borsellino”. Sotto, invece, ci sono le date “1992 2022”, rappresentative della morte dei due giudici e dell’anno di emissione della moneta. Tra le due date, inoltre, c’è l’acronimo “RI” (Repubblica Italiana). Mentre nella parte destra della moneta c’è la “R”, che rappresenta la Zecca di Roma, a sinistra c’è la sigla dell’autore “VdS”. Nel giro ci sono infine le dodici stelle dell’Unione Europea.

Il valore dei pezzi realizzati

La versione da collezione della moneta, che ha un valore nominale di 2 euro, è stata coniata in fior di conio e proof. Si tratta dunque di monete emesse esclusivamente per collezioni numismatiche. La tiratura è rispettivamente di 10 mila e 12 mila pezzi. A questi si aggiunge il rotolino da 25 esemplari fior di conio in 10 mila pezzi. Per quanto riguarda invece la circolazione ordinaria si conta un contingente nominale complessivo in valore nominale di 6 milioni di euro corrispondente a 3 milioni di monete.

