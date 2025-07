Il decreto ministeriale n. 210 del 2025 ha introdotto un cambiamento significativo per milioni di utenti di monopattini elettrici in Italia. Questo nuovo regolamento obbliga tutti i proprietari di monopattini elettrici a dotare i loro veicoli di una targa adesiva identificativa. La misura è stata adottata dal Ministero dei Trasporti con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la responsabilità sulla strada.

Chi non si adegua rischia multe salate, che possono raggiungere i 400 euro, oltre al possibile sequestro del mezzo. Questa normativa ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra i cittadini, molti dei quali si trovano ora a dover affrontare una nuova serie di adempimenti burocratici.

Monopattino elettrico

Come evitare le nuove sanzioni per i proprietari di monopattini elettrici

Il decreto stabilisce che tutti i monopattini elettrici senza sedile, con potenza massima di 0,5 kW, devono essere registrati e immatricolati. La targa, autoadesiva e plastificata, deve contenere un codice alfanumerico univoco e elementi anticontraffazione. Questa deve essere posizionata sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo, tra i 20 e i 120 cm da terra. La registrazione del veicolo deve essere effettuata tramite il portale ufficiale del Ministero dei Trasporti. La mancata registrazione comporta multe che vanno da 100 a 400 euro, accompagnate dalla possibilità di sequestro del monopattino. Per evitare sanzioni, è fondamentale che i proprietari si adeguino rapidamente a queste nuove disposizioni.

Requisiti tecnici e chi è escluso dall’obbligo di registrazione

Non tutti i mezzi sono soggetti a queste nuove regole. Le bici elettriche, le e-bike e i velocipedi a pedalata assistita sono esenti dall’obbligo di avere la targa. Tuttavia, i monopattini elettrici devono rispettare specifiche caratteristiche tecniche per essere considerati conformi. Devono avere luci anteriori e posteriori funzionanti, un campanello udibile, freni attivi su entrambe le ruote, frecce direzionali e una luce di stop posteriore. Queste dotazioni sono obbligatorie, e la loro assenza rende il mezzo automaticamente irregolare. Gli utilizzatori abituali di monopattini devono informarsi e adeguarsi per evitare pesanti sanzioni.

L’impatto economico e sociale delle nuove regolamentazioni

Il decreto ha sollevato preoccupazioni riguardo all’impatto economico che le nuove regolamentazioni potrebbero avere sugli utenti. Molti vedono l’obbligo della targa come un ulteriore carico burocratico e finanziario. Tuttavia, il Ministero dei Trasporti giustifica queste misure con la necessità di aumentare la sicurezza e la responsabilità sulle strade urbane. La registrazione dei monopattini mira a ridurre gli incidenti e proteggere sia i conducenti che i pedoni. Sebbene l’iniziativa possa comportare costi iniziali, è vista come un passo importante verso una mobilità urbana più sicura e regolamentata.