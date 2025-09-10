Il gioco da tavolo più famoso al mondo omaggia una delle città simbolo del Rinascimento con una versione unica nel suo genere.
A fine 2025, sarà disponibile il Monopoly Edizione Firenze, un’edizione bilingue (italiano/inglese) che trasforma il classico gioco in un vero e proprio viaggio tra le eccellenze fiorentine.
Un tabellone tutto nuovo
Il tabellone, le carte e i contratti del gioco sono stati interamente ripensati per riflettere l’autenticità di Firenze. Monumenti iconici, aziende storiche, luoghi d’arte e specialità gastronomiche prendono il posto delle tradizionali proprietà, dando vita a un’esperienza di gioco che è al tempo stesso un omaggio alla storia e alla cultura della città.
Il progetto è stato realizzato da Delta Pictures su licenza Hasbro Winning Moves, con il supporto di numerosi partner locali e il main sponsor JR Hotels & Resorts. La distribuzione sarà a cura di KarMa Logistica.
“Con questa edizione abbiamo voluto trasformare il Monopoly in un viaggio attraverso Firenze: un gioco che diventa anche racconto, cultura ed esperienza,” spiega Delta Pictures.
I partner dell’iniziativa
Oltre al main sponsor JR Hotels & Resorts, l’edizione ha coinvolto un’ampia rete di realtà fiorentine:
- Ristoranti e Locali: All’Antico Vinaio, Ristorante Paoli, Santa Cocktail Club, Trattoria Dall’Oste, Antica Osteria 1 Rosso, Trattoria Da Nuti.
- Hotel: Hotel Loggiato dei Serviti, WTB Hotels.
- Aziende e Negozi: Car Village, Gioielleria Ugo Piccini, GMG Spa | Mercedes-Benz, Lady Jane B., Bonacchi Velluti, Fiacchini Forte dei Marmi, Fornaciai Art Gallery, Guild Living, Marco Rivetti designer.
- Servizi: Croce Rossa Italiana – Presidio Sanitario Anna Torrigiani, Duca Real Estate, Guarnieri Paolo commercialista, Studio Agresti & Partners, Studio Legale Manzo, Viverefirenze.it.
Disponibilità
Il Monopoly Edizione Firenze sarà in vendita a partire da fine 2025 nei principali negozi di giocattoli, librerie e centri commerciali, oltre che online sul sito ufficiale: www.monopolyfirenze.it.
Chi è Delta Pictures S.r.l.?
Delta Pictures S.r.l. è un’azienda che opera come publisher online e agenzia di comunicazione. Come publisher, gestisce un network di siti web e portali tematici che raggiunge oltre 9 milioni di utenti unici al mese, offrendo contenuti di qualità su vari argomenti. Come agenzia di comunicazione, fornisce servizi digitali completi, come SEO, content marketing, gestione social e campagne Google Ads.
