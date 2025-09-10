Vai al contenuto

Il Monopoly arriva a Firenze: un’edizione speciale che celebra la città

La scatola del Monopoly

Il gioco da tavolo più famoso al mondo omaggia una delle città simbolo del Rinascimento con una versione unica nel suo genere.

A fine 2025, sarà disponibile il Monopoly Edizione Firenze, un’edizione bilingue (italiano/inglese) che trasforma il classico gioco in un vero e proprio viaggio tra le eccellenze fiorentine.

Un tabellone tutto nuovo

Il tabellone, le carte e i contratti del gioco sono stati interamente ripensati per riflettere l’autenticità di Firenze. Monumenti iconici, aziende storiche, luoghi d’arte e specialità gastronomiche prendono il posto delle tradizionali proprietà, dando vita a un’esperienza di gioco che è al tempo stesso un omaggio alla storia e alla cultura della città.

Il progetto è stato realizzato da Delta Pictures su licenza Hasbro Winning Moves, con il supporto di numerosi partner locali e il main sponsor JR Hotels & Resorts. La distribuzione sarà a cura di KarMa Logistica.

“Con questa edizione abbiamo voluto trasformare il Monopoly in un viaggio attraverso Firenze: un gioco che diventa anche racconto, cultura ed esperienza,” spiega Delta Pictures.

Il gioco da tavolo Monopoly di Firenze
I partner dell’iniziativa

Oltre al main sponsor JR Hotels & Resorts, l’edizione ha coinvolto un’ampia rete di realtà fiorentine:

  • Ristoranti e Locali: All’Antico Vinaio, Ristorante Paoli, Santa Cocktail Club, Trattoria Dall’Oste, Antica Osteria 1 Rosso, Trattoria Da Nuti.
  • Hotel: Hotel Loggiato dei Serviti, WTB Hotels.
  • Aziende e Negozi: Car Village, Gioielleria Ugo Piccini, GMG Spa | Mercedes-Benz, Lady Jane B., Bonacchi Velluti, Fiacchini Forte dei Marmi, Fornaciai Art Gallery, Guild Living, Marco Rivetti designer.
  • Servizi: Croce Rossa Italiana – Presidio Sanitario Anna Torrigiani, Duca Real Estate, Guarnieri Paolo commercialista, Studio Agresti & Partners, Studio Legale Manzo, Viverefirenze.it.

Disponibilità

Il Monopoly Edizione Firenze sarà in vendita a partire da fine 2025 nei principali negozi di giocattoli, librerie e centri commerciali, oltre che online sul sito ufficiale: www.monopolyfirenze.it.

Chi è Delta Pictures S.r.l.?

Delta Pictures S.r.l. è un’azienda che opera come publisher online e agenzia di comunicazione. Come publisher, gestisce un network di siti web e portali tematici che raggiunge oltre 9 milioni di utenti unici al mese, offrendo contenuti di qualità su vari argomenti. Come agenzia di comunicazione, fornisce servizi digitali completi, come SEO, content marketing, gestione social e campagne Google Ads.

ultimo aggiornamento: 10 Settembre 2025 15:36

