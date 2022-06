La pandemia del Coronavirus aveva imposto uno stop forzato di due anni ma adesso che le cose sembrano procedere per il meglio tante iniziative stanno ritornando più cariche di prima. Tra queste c’è anche Kiss Mugello, acronimo di Keep It Shiny and Sustainable, nata con lo scopo di sensibilizzare il pubblico del Gran premio d’Italia di motociclismo sul tema della raccolta sostenibile dei rifiuti. La nuova edizione del 2022 che si appresta a cominciare sarà l’ottava: riprenderà da dove si era interrotta e replicherà sicuramente il successo del passato.

Come funziona la raccolta dei rifiuti Kiss Mugello

Così come accaduto nelle precedenti edizioni, e in particolare in quella del 2013, all’ingresso del circuito i partecipanti riceveranno dei sacchetti. Inoltre ci sarà per ogni partecipante un foglio con le istruzioni da seguire per contribuire all’evento in chiave sostenibile. Oltre alla corretta raccolta dei rifiuti si porrà l’attenzione anche sui mozziconi di sigarette, troppo spesso abbandonati ovunque senza accortezza. Infine verranno coinvolti dei gruppi per la raccolta di cibo non consumato. Quest’ultimo verrà poi donato ad associazioni no profit del territorio locale per aiutare chi è più in difficoltà.

MotoGP

I riconoscimenti ottenuti dall’autodromo

Tantissime sono le iniziative ecosostenibili che il MotoGP sta conducendo in ottica presente e futura. Per quanto riguarda quella di Kiss Mugello che si svolgerà al Gran premio d’Italia di motociclismo, in programma da giovedì a domenica, si tratta di un grande orgoglio dell’autodromo del Mugello a Scarperia. Nel 2020 l’autodromo ha ricevuto la certificazione ISO 20121, Sustainable Events Management System. Inoltre nel 2021 è arrivato al primo posto per la migliore performance di sostenibilità nel Sustainability Circuit Index in base ai parametri dello studio internazionale inerente il livello di sostenibilità di 96 circuiti internazionali.

