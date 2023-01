Il murales che raffigura Piero Angela è stato realizzato su una delle facciate di una palazzina di Nichelino, in Piemonte.

Un murales che omaggia Piero Angela. Questa è l’opera d’arte, minuziosamente realizzata a Nichielino, sulla facciata di una palazzina. Su di essa, infatti, è stato, infatti, impresso il volto del famoso giornalista e divulgatore scientifico piemontese, che, nel corso degli anni, è diventato un volto familiare del piccolo schermo per programmi come Quark, Superquark e molti altri.

Piero Angela, un murales a Nichelino che omaggia il famoso divulgatore scientifico

A Nichelino, in Piemonte, è stato dedicato un murales a Piero Angela. L’omaggio artistico al grande giornalista e divulgatore scientifico del piccolo schermo fa capo all’iniziativa promossa da Fiodor Verzola, assessore alle Politiche giovanili, in occasione del Nichelino Lights Up Festival.

Piero Angela

All’interno di questo programma, oltre al murales dedicato al giornalista , è prevista la realizzazione di altre opere per abbellire il contesto cittadino, rendendo omaggio a importanti personalità piemontesi e, nel contempo, attuando un processo di riqualificazione urbana.

Il divulgatore scientifico, dunque, è uno dei volti, originari del Piemonte, che è entrato a far parte del mondo dell’arte di strada di Nichelino. Il murales è ubicato in via Torino, precisamente al civico 116, dove ricopre, completamente, una delle facciate di una palazzina. Un’opera che ha attirato molti curiosi sul posto, nonché ammiratori del re dei documentari.

Chi ha realizzato il murales

Davide Andreazza ha realizzato l’accurato murales, con Karim Cherif, curatore artistico del progetto. L’inaugurazione dell’opera avrà luogo il 22 dicembre, anche se è già visibile sulla palazzina, che ha ricevuto anche la visita di Alberto Angela, figlio di Piero, il quale ha espresso la propria gratitudine in un commosso post su Facebook.

D’altronde, un omaggio simile era il minimo che si potesse concepire il divulgatore scientifico, che ha svolto un lavoro encomiabile nella sua lunga carriera, che – nei fatti – ha ispirato notevolmente il figlio che ha seguito le orme del padre.

Grazie ai suoi documentari e ai programmi televisivi, Piero Angela, infatti, è stato in grado di avvicinare le persone comuni al mondo della scienza, materia spiegata con parole semplici e comprensibili ai più.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO