Un premio per la valorizzazione del talento under 30, diviso in dieci diverse sezioni e con in palio riconoscimenti in denaro e opportunità professionali e formative. È il Myllennium Award, giunto nel 2022 alla sua ottava edizione. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Raffaele Barletta e dal Gruppo Barletta in memoria del patron Raffaele, scomparso nel 2013 all’età di 80 anni, vuole offrire ai giovani “strumenti concreti per sviluppare appieno le proprie attitudini e competenze e, soprattutto, essere protagonisti di un processo di innovazione del Paese in una prospettiva internazionale”.

Myllennium Award 2022: le 10 sezioni

Le sezioni competitive del Myllennium Award 2022 sono dieci. MyBOOK è dedicata alla scrittura e alla saggistica e premia i sei migliori saggi su due temi assegnati e i migliori tre per ogni area tematica con 1.000 euro ciascuno e la pubblicazione con Gangemi Editore. MyBRICKS è la nuova sezione ad honorem per arti e maestranze, nata in collaborazione con la scuola dei mestieri edili Mastri 4.0 promossa da ImpreDo e creata per favorire lo sviluppo e la crescita della manodopera italiana.

MyCITY premia le connessioni tra architettura e street art puntando sulla valorizzazione della rigenerazione urbana attraverso l’arte contemporanea. Il murale vincitore ottiene la realizzazione dell’opera e un premio in denaro di 1.500 euro. MyFRAME è la sezione sul cinema riservata ai cortometraggi. Il miglior corto vince 20.000 euro in denaro, offerto per metà da Leone Film Group. A MyFRAME partecipa anche Rai Cinema Channel con un riconoscimento speciale di 3.000 euro e di visibilità sui propri canali al corto “più web”.

Il Myllennium Award 2022 valorizza i protagonisti del futuro

MyJOB è lo spazio per master e stage. Vengono assegnati sette master – presso la Bocconi di Milano, LUISS Guido Carli di Roma, Bologna Business School e ESCP Business School di Torino – e uno stage trimestrale presso l’unità di Chirurgia Epatobiliare del Gemelli di Roma. MyMUSIC è la sezione per i giovani musicisti in collaborazione con RDS. Premia il miglior brano inedito e originale scritto da un cantautore o da una band con la produzione della canzone e la realizzazione del video, l’esibizione dal vivo durante la cerimonia di premiazione del 6 luglio e il successivo passaggio sul portale web del broadcast.

MyREPORTAGE è un focus sul giornalismo di qualità: il miglior servizio di cinque minuti su un tema musicale vince un premio in denaro di 1.500 euro. C’è anche un riconoscimento speciale di Stardust al Best Content Creator, rivolto a influencer, tiktoker e instragrammer. In partnership con la Commissione Nazionale Atleti del CONI, MySPORT è la sezione rivolta agli atleti che coniugano l’impegno sportivo con quello dello studio. Saranno premiati quattro progetti negli ambiti di comunicazione, formazione, imprenditoria e saggistica.

Myllennium Award 2022: come partecipare al bando

MySOCIALIMPACT premia il miglior progetto di imprenditoria sociale che valorizza modelli innovativi di welfare operando in modo responsabile, trasparente e inclusivo. Il vincitore porta a casa 10.000 euro e un viaggio a Boston per il programma Boston Innovation Gateway. Previsti quattro premi speciali nei settori consulenza e finanzia, assegnati da Ashoka Italia, Fondazione Giordano Dell’Amore, ItaliaCamp e Ventive.

MySTARTUP valorizza le startup ad elevato contenuto tecnologico e innovativo degli under 30. Il premio include 20.000 euro come capitale iniziale per lanciare l’attività, un viaggio a Boston per partecipare al programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway e servizi di consulenza, supporto strategico, affiancamento e advisory. Due anche i riconoscimenti speciali.

A valutare i progetti e assegnare i premi è un comitato tecnico-scientifico composto da professionisti del mondo accademico, scientifico e istituzionale, dell’industria e dell’economia, del cinema, del giornalismo e dello sport. Il bando, rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, è online sul sito di Myllennium Award ed è aperto fino al 9 maggio.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO