Il petrolio non è chiamato oro nero a caso. Tutti, nel bene e nel male, ne hanno bisogno, ma le produzioni, anche se sarebbe meglio chiamarle estrazioni, si concentrano solo in alcune aree del pianeta. Vediamo quali sono i Paesi con più riserve di petrolio al mondo e quelli che, invece, detengono il primato per produzione/esportazione.

Quali sono i Paesi con più petrolio al mondo? La classifica

Non tutti i Paesi possono vantare riserve di petrolio degne di nota. Queste si concentrano soprattutto in alcune aree del globo, ma non significa che i luoghi ricchi di questa materia prima sono in grado di produrre un tot di barili ed esportarli. Pertanto, è necessario fare una differenza tra quanti vantano una maggiore produzione e quanti, invece, posseggono più petrolio in riserve. Di seguito, la classifica 2020 dei 10 Paesi con riserve accertate di oro nero:

Venezuela: 303,8 miliardi di barili; Arabia Saudita: 297,5 miliardi di barili; Canada: 168,1 miliardi di barili; Iran: 157,8 miliardi di barili; Iraq: 145 miliardi di barili; Russia: 107,8 miliardi di barili; Kuwait: 101,5 miliardi di barili; Emirati Arabi Uniti: 97,8 miliardi di barili; Stati Uniti: 68,8 miliardi di barili; Libia: 48,4 miliardi di barili.

Questi Paesi, in base ad specifiche informazioni geologiche e ingegneristiche, posseggono riserve di petrolio che possono essere utilizzate anche in futuro.

La classifica dei Paesi con più produzione di petrolio

Differente, invece, è la classifica dei Paesi con maggiore produzione di petrolio. Questo significa che le potenze che andremo ad elencare sono in grado di immettere sul mercato più barili al giorno rispetto agli altri. Ergo: avere una riserva non equivale a importazione. Di seguito, la classifica dei Paesi che hanno registrato i numeri più alti:

Stati Uniti: 16.476; Arabia Saudita: 11.039; Russia: 10.667; Canada: 5.135; Iraq: 4.114; Cina: 3.901; Emirati Arabi Uniti: 3.657 Iran: 3.084; Brasile: 3.026; Kuwait: 2686.

