La Coca Cola diventa piccante e al lampone. È l’innovazione introdotta dalle versioni Spiced e Spiced Zero Sugar, le due varianti speziate della famosa bevanda americana. Ad annunciarle è il colosso di Atlanta, che per descrivere cosa dovranno aspettarsi i consumatori parla di “un’esplosione di note rinfrescanti di lampone e sapori speziati”. La ricetta rimane segreta come sempre: non si sa quali spezie sono state aggiunte alla formula.

Coca Cola piccante al lampone: ecco la Spiced

Dopo aver dato spazio all’eco-sostenibilità, Coca Cola lancia Spiced con l’obiettivo di differenziare il gusto della bevanda analcolica più famosa e bevuta al mondo. L’idea è nata per inseguire le ultime tendenze in fatto di drink sul mercato statunitense, soprattutto il boom degli hard seltzer, le bibite gasate con poco alcol (dal 3% al 5%), scarse calorie e un gusto fresco e dissetante.

“Ci siamo resi conto che un gusto speziato e piccante potrebbe essere un’opportunità per noi – spiega il responsabile marketing nordamericano Shakir Moin all’Associated Press –. Ci siamo chiesti: possiamo comporre qualcosa che è già parte della nostra formula e introdurre un profilo di gusto che sia interessante, unico e attiri la prossima generazione di consumatori?”

Sempre più giovane e aromatizzata: è la Coca Cola del futuro

Non è la prima volta che The Coca-Cola Company sperimenta sapori inediti per attirare nuove fette di pubblico. Nel 2022 ha lanciato Creations, una serie di otto gusti in edizione limitata in lattine e bottiglie colorate. Di recente ha sperimentato l’aggiunta di sentori di anguria, cocco, fragola e altri frutti, persino la cannabis. Nella linea Happy Tears ha messo aromi salini e minerali.

Spiced è proprio il frutto della ricerca messa a punto durante la creazione di Creations. Grazie ai processi avanzati e ai testi, ci sono volute soltanto sette settimane per realizzarla. L’intento è replicare questa velocità di produzione di nuovi sapori in futuro perché i consumatori e il mercato si muovono sempre più velocemente.

Quando arriva nei negozi Coca Cola Spiced?

In America il popolare soft drink è già disponibile in due varianti di gusto: Cherry e Vanilla, ovvero ciliegia e vaniglia. Con una lattina che passa dal rosso al viola e rosso lampone, Coca Cola Spiced e Spiced Zero Sugar saranno in vendita negli Stati Uniti e in Canada dal 19 febbraio: si tratta dei primi nuovi prodotti inseriti dall’azienda in modo permanente negli ultimi tre anni sul mercato nordamericano.

Per assaggiare la Coca Cola piccante al sapore di lampone in Italia bisognerà aspettare. Non c’è una data precisa né un comunicato ufficiale o un’anticipazione da parte di Coca-Cola Italia. Se il mercato italiano dovesse aprirsi e rispondere positivamente alle sollecitazioni, non è detto che Spiced faccia il suo debutto nei negozi entro la fine del 2024.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO