Natale 2022, così come Capodanno, sarà una festività non goduta: cosa cambia in busta paga? I dipendenti possono gioire.

Natale 2022 porta con sé una bella sorpresa per i lavoratori dipendenti: il 25 dicembre, così come Capodanno, sarà una festività non goduta. Questo significa che ci sarà una variazione più che positiva in busta paga. Vediamo cosa cambia.

Natale 2022 è festività non goduta: cosa cambia in busta paga?

Il 25 dicembre 2022, il giorno di Natale che grandi e piccini aspettano con ansia per tutto l’anno, sta per arrivare. Quest’anno cade di domenica, per cui si tratta di una festività non goduta. Ergo: nella busta paga di fine anno ci sarà una specie di bonus. Tutti i lavoratori dipendenti, così come stabilisce la normativa vigente, avranno diritto ad una specie di premio in denaro. Quando i giorni festivi cadono di domenica si parla di festività non goduta, motivo per cui si ha diritto ad una retribuzione aggiuntiva.

Pertanto, in base a quanto stabilito nei contratti collettivi di riferimento, i lavoratori dipendenti avranno una busta paga di dicembre più alta rispetto a quella di novembre. Gli impiegati, ad esempio, hanno diritto ad 1/26 della retribuzione globale. Non solo in merito a Natale 2022, ma anche per il giorno di Capodanno. L’1 gennaio 2023, infatti, cade di domenica, pertanto si tratta di un’altra festività non goduta che andrà ad arricchire lo stipendio del primo mese del nuovo anno.

Anno 2023: ponti e festività

Natale 2022 e Capodanno 2023 consentiranno ai lavoratori dipendenti di avere una busta paga un po’ più sostanziosa. Le sorprese, però, non sono finite qui. Il nuovo anno, infatti, sarà ricco di ponti e festività. Si inizia con il giorno della Befana, che cade di venerdì, mentre il 25 aprile è un martedì e l’1 maggio un lunedì. Il 2 giugno è un venerdì, mentre Ferragosto è martedì, l’1 novembre è mercoledì e l’8 dicembre è venerdì: insomma, sono diversi i viaggi e le gite fuori porta che si possono organizzare per il 2023.

