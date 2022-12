“Rappresenta l’apice del lusso nella moda”: così il Department Store america motiva il premio al re del cashmere Brunello Cucinelli.

Conosciuto in tutto il mondo come il re del cashmere, Brunello Cucinelli aggiunge un altro prestigioso riconoscimento alla sua collezione. L’imprenditore umbro vince il Neiman Marcus Award 2023 for Distinguished Service in the Field of Fashion, l’Oscar della moda assegnato ogni anno da NMG. Il Gruppo ha deciso di premiare il fondatore della maison di Solomeo per “il suo impatto nella comunità e il suo impegno per un capitalismo più umano”.

Brunello Cucinelli, Oscar della moda al re del cashmere

Proprio quest’anno Cucinelli ha aderito a The Sustainable Market Initiative, l’iniziativa per un futuro sostenibile ideata e promossa da re Carlo III d’Inghilterra supportando economicamente l’Himalayan Regenerative Fashion Living Lab. Il progetto di agricoltura rigenerativa punta a ripristinare paesaggi degradati e a recuperare le tradizionali abilità artigianali e tessili, con effetti positivi sul clima e sulla natura e preservando la biodiversità dei luoghi dove si producono cashmere, seta e cotone.

Nel corso dei suoi 85 anni di storia, il Neiman Marcus Award ha premiato oltre 100 nomi storici della moda del calibro di Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo ed Estée Lauder. Cucinelli si aggiunger a questa lista illustre perché “rappresenta l’apice del lusso nella moda, rispondendo alla crescente domanda dei clienti di un design di stile elevato”.

Brunello Cucinelli

Ad annunciare l’assegnazione dell’Oscar della moda a Cucinelli è Geoffroy van Raemdonck, il Chief Executive Officer del Department Store del lusso, fondato a Dallas nel 1907 da Herbert Marcus Sr. insieme alla sorella Carrie Marcus e al marito Abraham Lincoln Neiman. La cerimonia di premiazione si svolgerà a marzo a Parigi durante la Fashion Week.

“Sono lusingato e pieno di gratitudine verso Neiman Marcus, tra le più alte espressioni mondiali della moda e del lusso – commenta Brunello Cucinelli in una nota ufficiale –. Ringrazio di cuore Geoffroy van Raemdonck, Lana Todorovich e tutti i collaboratori con i quali in questi venti fecondi anni abbiamo avuto il piacere di lavorare e confrontarci”.

Brunello Cucinelli, Solomeo simbolo del Made in Italy

“Il prestigioso riconoscimento del quale vengo insignito – aggiunge lo stilista umbro – mi riempie di gioia e mi onora straordinariamente soprattutto perché credo che non sia soltanto una splendida gratificazione attribuita al lavoro della nostra casa di moda, ma anche un’eccezionale conferma del grande apprezzamento che tutto il mondo nutre verso il valore dell’artigianato di elevatissima qualità, del Made in Italy e, ne sono certo, anche verso il nostro modo di vivere e lavorare, quello che qui a Solomeo ci piace definire ‘in armonia con il Creato‘, una forma viva dell’attrazione universale”.

È il secondo titolo prestigioso ottenuto in pochi mesi da Brunello Cucinelli. Lo scorso ottobre lo stilista ha ricevuto il Dottorato di ricerca Honoris causa in Management, Banking and Commodity Sciences dalla Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. Nel corso dell’elogio pronunciato in occasione del conferimento, il professor Alberto Pastore ha definito l’imprenditore un modello di “leader sostenibile”.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO