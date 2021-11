Tutti i nostri piani di viaggio sono stati interrotti dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus. Con il graduale calo dei contagi e l’allentamento delle restrizioni in tutto il mondo, i viaggiatori sono pronti per preparare finalmente le valigie ed esplorare i tanti posti del mondo. Se, però, non avete idea di dove dirigervi, la lista delle 25 destinazioni migliori di viaggio, stilata da National Geographic, potrebbe aiutarvi: tra queste c’è anche l’Isola di Procida.

Isola di Procida

National Geographic, le 25 migliori destinazioni di viaggio: i criteri adottati

Dopo tanti mesi chiusi in casa a causa dell’emergenza sanitaria globale, in molti hanno il desiderio di fare le valigie e dirigersi vesto posti nuovi e lontani. Qualora, però, non si ha ben chiara la meta verso la quale approdare, può sicuramente dare una mano l’elenco stilato da National Geographic in merito alle 25 destinazioni di viaggio per il 2022, che rappresentano posti entusiasmanti, per single, coppie e famiglie. Una foto dal profilo Instagram di National Geographic:

La lista è stata redatta, seguendo cinque specifiche categorie: natura, avventura, cultura, sostenibilità e famiglia: ogni meta presente nell’elenco, fa una promessa al viaggiatore: offrire esperienze indimenticabili e diverse, in base alle esigenze. “L’elenco di quest’anno celebra una serie di siti Patrimonio dell’Umanità in onore dei 50 anni di impegno dell’UNESCO nella salvaguardia dei tesori culturali e naturali“, ha affermato National Geographic. Tra le varie mete da prendere in considerazione per un viaggio post-pandemia c’è anche Procida.

Best of the World 2022″ di National Geographic: l’elenco completo

Come vi anticipavamo, al fine di formulare questa lista di migliori mete per i viaggio del 2022, National Geographic si è basata su particolari criteri, ossia la cultura, la sostenibilità ambientale, la natura che il posto mette a disposizione degli esploratori, il livello di avventura, nonché il livello di adattabilità che la destinazione offre per una vacanza a dimensione di famiglia. Ecco tutte le mete, suddivise in base a tali principi:

Cultura

Jingmai Mountain, Yunnan, Cina

Tin Pan Alley, Londra

Procida, Italia

Atlanta, Georgia

Sostenibilità

Valle della Ruhr, Germania

Parque Nacional Yasuni, Ecuador

Lódz, Polonia

Area panoramica della National Columbia Gorge, Oregon/Washington

Parco nazionale di Chimanimani, Mozambico

Natura

Dito di Caprivi, Namibia

Minnesota settentrionale

Lago Baikal, Russia

Riserva forestale Maya del Belize

Victoria, Australia

Avventura

Seine River Bike Trail, Francia

Costa Rica

Nepisiguit Mi’gmaq Trail, New Brunswick, Canada

Palau

Arapahoe Basin, Colorado

Famiglia

Crociera sul Danubio

Lycia, Turchia

Granada, Spagna

Bonaire

Eastern Shore, Maryland

