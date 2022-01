Tra le 52 mete da scoprire, per il 2022, delineate dal New York Times, c’è anche Chioggia, comune italiano della provincia di Venezia, situato nel lembo meridionale della laguna. Un dipinto a cielo aperto, fatto di fiume, mare e posti da visitare e da vivere nell’anno appena entrato. E, in lista, ci sono anche altre due mete dello Stivale.

Le mete da visitare nel 2022 per il New York Times: l’Italia c’è

Il New York Times ha stilato una lista di 52 mete da visitare nel 2022: tra queste, c’è anche Chioggia, comune veneto che ha una storia antica, proprio come la Serenissima. Questo piccolo dipinto a cielo aperto è stato definito una “Venezia in miniatura“, anche se la sua storia ha radici più profonde anche più di quella dello stesso capoluogo veneto.

Chioggia

Come lo stesso quotidiano statunitense afferma, è una “deliziosa alternativa per un viaggiatore alla ricerca di destinazioni meno note“. Un luogo, fatto di mare, colori vivaci, osterie e mercati che può regalare il giusto rifugio che intende viversi il posto e la sua cultura, senza particolare affollamento.

Le altre mete italiane in lista

Il quotidiano a stelle e strisce, inoltre, individue altre due mete italiane da vedere almeno una volta nella vita: Courmayeur e Napoli. La località alpina, situata in Valle D’Aosta, è riuscita a conservare l’ambiente e a contrastare il turismo di massa, grazie alle disposizioni degli amministratori locali che hanno tutelato l’ecosistema dei ghiacciai, sempre più in bilico.

Per quanto riguarda il capoluogo campano, invece, viene definita come una meta da visitare e da inserire in quella che viene definita bucket list, ossia la lista delle cose da fare prima di morire.

