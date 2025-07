L’acquisizione di Carrefour Italia da parte di NewPrinces Group, guidata dalla famiglia Mastolia, rappresenta un cambiamento significativo nel panorama della grande distribuzione in Italia. Il valore complessivo dell’operazione, pari a un miliardo di euro, riguarda l’intero perimetro italiano di Carrefour, comprese le società Carrefour Property, Gs Spa e Carrefour Finance.

Con una chiusura prevista entro il terzo trimestre del 2025, questa transazione non solo impatta economicamente il gruppo francese, ma prepara il terreno per un rilancio strategico delle attività di Carrefour in Italia sotto la nuova guida.

Carrello della spesa

Dettagli economici e strutturali dell’acquisizione

La transazione, che ammonta complessivamente a un miliardo di euro, è suddivisa in due componenti principali: 400 milioni di euro saranno destinati al valore immobiliare, mentre 600 milioni di euro copriranno il valore d’impresa. Carrefour ha confermato che questa cessione avrà un impatto negativo di 240 milioni di euro sulla liquidità del gruppo francese. L’operazione è stata ufficializzata tramite un comunicato che ha sottolineato l’importanza di questo passaggio per la strategia aziendale dei francesi. NewPrinces, con questa acquisizione, si pone l’obiettivo di rilanciare il marchio Carrefour in Italia, mantenendo l’uso del marchio stesso in licenza per un periodo di transizione.

Le ragioni dietro la cessione di Carrefour Italia

Tra le motivazioni che hanno spinto Carrefour a cedere la propria divisione italiana emergono le pesanti perdite economiche accumulate negli ultimi anni. Il mercato italiano, pur essendo stato storicamente significativo per il gruppo francese, non risultava più redditizio. Carrefour Italia gestisce una vasta rete di supermercati, con una forte concentrazione nel Nord Italia: 314 punti vendita in Lombardia, 202 in Piemonte, e numerosi altri sparsi in regioni come Lazio, Liguria, Toscana e Sardegna. Attualmente, il gruppo impiega circa 18.000 persone, tra dipendenti diretti e indiretti. Con la cessione, Carrefour si impegna a fornire un contributo una tantum di 237,5 milioni di euro per supportare il rilancio industriale e garantire la continuità operativa.

Prospettive future e investimenti previsti

Sotto la guida di NewPrinces, Carrefour Italia si prepara a intraprendere un nuovo percorso di crescita con un investimento minimo di 200 milioni di euro previsto per rilanciare le attività italiane. Questo investimento è parte di una strategia più ampia volta a rafforzare la presenza del marchio nel mercato italiano, migliorare l’efficienza operativa e ampliare l’offerta ai consumatori. La nuova direzione mira a trasformare Carrefour Italia in un polo di eccellenza per la grande distribuzione, sostenendo l’innovazione e la competitività nel settore. Con questa operazione, NewPrinces punta a consolidare la sua posizione nel mercato italiano e a sfruttare le opportunità offerte dalla rete di supermercati esistente.