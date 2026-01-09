Newsmondo.it annuncia Franco Ferraro nuovo Direttore

La testata del gruppo Delta Pictures affida la direzione a una firma autorevole del giornalismo italiano.



Newsmondo.it, testata giornalistica online del gruppo editoriale Delta Pictures, annuncia la nomina di Franco Ferraro a nuovo Direttore della testata. La scelta si inserisce in un percorso di crescita continua del progetto editoriale, orientato al rafforzamento della qualità dell’informazione, allo sviluppo di nuovi contenuti e a un rapporto sempre più solido con i lettori.

Giornalista con oltre trent’anni di esperienza, Franco Ferraro è una delle firme più autorevoli del panorama informativo italiano. Nel corso della sua carriera ha attraversato tutti i principali linguaggi del giornalismo – dalla radio alla carta stampata, fino alla televisione – ricoprendo ruoli di primo piano. È stato tra i protagonisti della nascita di Sky TG24, dove ha svolto l’incarico di caporedattore, e collabora tuttora con Sky, dove è autore e conduttore di programmi di approfondimento politico ed economico, tra cui Seven, Agenda, Progress e Skytg25.

Nel corso della sua attività Ferraro ha seguito come inviato alcuni dei più importanti appuntamenti della politica internazionale, dalle elezioni negli Stati Uniti a quelle nel Regno Unito, distinguendosi per capacità analitica, chiarezza espositiva e rigore giornalistico. Il suo lavoro è stato riconosciuto con prestigiosi premi, tra cui il Premio Internazionale Grand Prix Corallo e il Premio Internazionale Carlo D’Angiò.

Nel commentare il nuovo incarico, Franco Ferraro ha dichiarato:

«Assumo con orgoglio ed entusiasmo la direzione di Newsmondo.it. Comincio con una promessa: guiderò il giornale con la bussola dell’indipendenza, della chiarezza e della leggibilità. Vogliamo offrire ai lettori un’informazione rigorosa, affidabile e capace di interpretare il presente, senza perdere il contatto con la realtà».

La nuova direzione si colloca all’interno di una fase di evoluzione costante della testata, che punta a valorizzare una redazione giovane e dinamica, affiancata da firme autorevoli, e a sviluppare nuovi format editoriali e spazi di approfondimento dedicati all’attualità, alla politica, all’economia, alla tecnologia e ai temi sociali.

Ferraro ha inoltre sottolineato il ruolo centrale del pubblico:

«Newsmondo.it deve essere un luogo di informazione ma anche di confronto. Il dialogo con i lettori sarà un elemento fondamentale del nostro lavoro quotidiano, insieme all’attenzione per la qualità delle fonti e per la comprensibilità dei contenuti».

Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche da Simonetta Aglietta, socio di Delta Pictures e Direttore Responsabile della testata:

«L’arrivo di Franco Ferraro alla direzione di Newsmondo.it rappresenta una scelta di grande valore. La sua esperienza e la sua visione del giornalismo sono elementi chiave per accompagnare la testata in un percorso di crescita continua, rafforzandone identità, autorevolezza e credibilità nel panorama dell’informazione digitale».

Newsmondo.it, edita da Delta Pictures, è una testata giornalistica online orientata a un’informazione indipendente, accurata e accessibile, con l’obiettivo di offrire ai lettori una lettura chiara e approfondita dei principali fatti di attualità nazionale e internazionale.

Delta Pictures S.r.l. è un’azienda, che opera come publisher online e agenzia di comunicazione.

Come publisher, Delta Pictures S.r.l. gestisce un’ampia rete di siti web e portali tematici. Questo network, in continua espansione, raggiunge oltre 9 milioni di utenti unici mensili, offrendo contenuti di qualità che spaziano dalla cronaca, politica, economia, gossip sport, dai motori al benessere e alla cucina, informando e intrattenendo un pubblico vasto e diversificato.

Contemporaneamente, come agenzia di comunicazione, offre una gamma completa di servizi digitali per le aziende, inclusi SEO, content marketing, gestione social, campagne Google Ads, lead generation e realizzazione siti web.

Delta Pictures S.r.l. unisce l’esperienza editoriale con una profonda competenza nel marketing digitale, fornendo soluzioni integrate per la visibilità e il successo online.