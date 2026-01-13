Notizia bomba per i fan de Il Signore degli Anelli: nel nuovo capitolo della saga c’è anche lui

Questa pellicola, diretta da Andy Serkis, noto interprete e doppiatore di Gollum, promette di esplorare con profondità un personaggio che ha affascinato generazioni e di riunire sul set alcune delle figure più iconiche della Terra di Mezzo.

Sono state le parole di Ian McKellen, celebre interprete di Gandalf, a riaccendere le speranze dei fan: durante un’intervista, l’attore britannico ha rivelato che nel film ci sarà una nuova occasione di incontro tra il suo Gandalf e Frodo, senza però svelare esplicitamente il nome di Elijah Wood. McKellen ha infatti chiuso il discorso con un enigmatico «La mia bocca è sigillata», alimentando la curiosità.

La conferma più concreta è arrivata nelle settimane successive durante un panel alla FAN EXPO di New Orleans, dove lo stesso Elijah Wood ha commentato con prudenza la possibilità di tornare a vestire i panni di Frodo. Pur non potendo ancora fornire certezze ufficiali, Wood ha espresso grande entusiasmo per il progetto e ha sottolineato come l’insieme del team creativo, inclusa la co-sceneggiatrice e produttrice Philippa Boyens, si stia riunendo per raccontare questa affascinante storia.

Elijah Wood ha inoltre espresso grande fiducia in Andy Serkis, definendolo il regista perfetto per un progetto così intimamente legato a un personaggio come Gollum, che Serkis ha fatto letteralmente suo attraverso la sua interpretazione rivoluzionaria. La presenza di Wood, quindi, appare sempre più probabile e potrebbe essere ufficializzata a breve, in vista dell’inizio delle riprese, previsto per maggio 2026.

Un approfondimento sulla storia e i protagonisti

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum si colloca temporalmente subito dopo il 111º compleanno di Bilbo Baggins, evento che dà il via alla trilogia originale di Tolkien, e prima che Frodo intraprenda il suo viaggio verso Mordor con Sam, Merry e Pipino. La narrazione si concentrerà quindi su un periodo ancora poco esplorato nelle precedenti trasposizioni cinematografiche, offrendo un ritratto dettagliato di Gollum, figura chiave e tormentata che incarna la complessità morale e psicologica del mondo tolkieniano.

Il romanzo di J.R.R. Tolkien, pubblicato per la prima volta nel 1955 e ambientato nella mitica Terra di Mezzo, rimane uno dei capolavori della letteratura fantasy, con una trama che intreccia la lotta tra il bene e il male attraverso personaggi indimenticabili come Frodo, Gandalf, Aragorn, e naturalmente Gollum. La trilogia originale diretta da Peter Jackson ha consacrato al grande pubblico attori come Elijah Wood e Ian McKellen, la cui interpretazione di Frodo e Gandalf continua a essere un punto di riferimento imprescindibile.

L’entusiasmo espresso da Elijah Wood e Ian McKellen fa presagire che Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum potrebbe essere solo l’inizio di una nuova fase di espansione dell’universo tolkieniano sul grande schermo. Con un patrimonio letterario vastissimo, la Terra di Mezzo offre infatti numerosi spunti e storie ancora da esplorare, e la presenza degli attori storici aiuta a mantenere un legame autentico con la trilogia originale, apprezzata in tutto il mondo.

La data di uscita ufficiale del film è fissata per il 12 dicembre 2027, un appuntamento che promette di catalizzare l’attenzione di milioni di appassionati e di nuove generazioni, pronte a scoprire o riscoprire le meraviglie di un mondo senza tempo.