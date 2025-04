Nova Gorica eletta capitale della cultura 2025

Nel 2025, Nova Gorica, in Slovenia, e Gorizia, in Italia, condividono il prestigioso titolo di Capitale Europea della Cultura. Per la prima volta, due città transfrontaliere sono destinatarie di questo importante riconoscimento.

Nova Gorica, capitale europea della cultura 2025

La nuova capitale della cultura 2025 è Nova Gorica insieme a Gorizia. Tale iniziativa ha come obiettivo principale quello di celebrare la cultura senza confini, che, nei fatti, enfatizza la ricca storia condivisa e le tradizioni comuni delle due città.

Il programma culturale, denominato GO! 2025, prevede oltre 1.000 eventi, tra cui mostre dedicate a figure di spicco come Ungaretti e Warhol, concerti, festival di arte contemporanea e proiezioni cinematografiche.

Nova Gorica capitale della cultura 2025

L’obiettivo è mettere in luce la diversità culturale e promuovere l’innovazione attraverso collaborazioni transfrontaliere. L’inaugurazione ufficiale è prevista per l’8 febbraio 2025, con una festa in Piazza della Transalpina, simbolicamente divisa tra le due città.

Qualche curiosità sulla città

Nova Gorica fu fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale e – ad oggi – ospita uno dei tre teatri nazionali della Slovenia e il Museo Goriška, situato nel Castello di Kromberk. La città è anche sede dell’Università di Nova Gorica.

Gorizia, dal canto suo, è caratterizzata da una architettura austro-ungarica, che fonde elementi sia della cultura italiana che di quella slovena. La città presenta tante attrazioni e servizi, tra le quali possiamo annoverare musei, noleggi di biciclette e ristoranti alla moda.

L’iniziativa GO! Il 2025 – dunque – rappresenta un’opportunità unica per entrambe le città, le quali possono, in tal senso, rafforzare l’identità culturale che condividono, promuovendo, al contempo, la cooperazione transfrontaliera e valorizzando il patrimonio comune.

Pertanto, Nova Gorica può essere una meravigliosa destinazione, da prendere in considerazione, per un viaggio all’insegna della natura e della cultura.