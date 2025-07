La Dichiarazione dei Redditi per l’anno 2025 porta con sé una serie di modifiche significative che i contribuenti devono conoscere. La nuova scadenza per la presentazione è fissata al 30 settembre 2025. L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato una guida dettagliata per aiutare i cittadini a navigare attraverso le nuove sezioni del modello 730, comprendendo appieno le deduzioni, le detrazioni fiscali e i bonus disponibili.

Tra le principali innovazioni, si evidenziano l’introduzione di due nuove sezioni e semplificazioni per diverse categorie di contribuenti, oltre a conferme e modifiche sui bonus fiscali rilevanti.

dichiarazione redditi 730

Nuove sezioni nel modello 730: quadri M e T per una maggiore chiarezza fiscale

Una delle principali novità del 2025 riguarda l’introduzione dei quadri M e T nel modello 730. Queste sezioni specifiche sono progettate per facilitare la dichiarazione dei redditi soggetti a imposta sostitutiva e delle plusvalenze finanziarie. Tra i dati che i contribuenti devono inserire, sono inclusi i ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici domestici. Inoltre, le semplificazioni per eredi e tutori legali permettono un accesso più agevole alla dichiarazione precompilata online, semplificando notevolmente il processo per queste categorie.

Detrazioni e bonus: un focus su salute, casa e istruzione

Le detrazioni fiscali rimangono un aspetto cruciale del modello 730. Le spese sanitarie superiori a 129,11 euro continuano a beneficiare di una detrazione del 19%, applicabile anche a farmaci, protesi e visite mediche. Gli interessi sui mutui ipotecari per la prima casa sono detraibili fino a un massimo di 760 euro annui. Anche le spese scolastiche e universitarie vedono un incremento del tetto massimo detraibile, ora fissato a 1.000 euro. Inoltre, le donazioni a ONLUS e associazioni sportive possono beneficiare di una detrazione del 26%, mentre altre donazioni possono essere dedotte fino al 10% del reddito complessivo.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus: incentivi per miglioramenti strutturali ed energetici

I bonus per le ristrutturazioni e l’ecobonus rappresentano importanti incentivi fiscali per i contribuenti. Il bonus ristrutturazioni mantiene un’aliquota del 36% con un tetto di spesa di 96.000 euro per immobile. L’ecobonus, valido fino al 2027, offre una detrazione del 50% per interventi mirati all’efficienza energetica. Il sismabonus consente di recuperare il 50% delle spese, mentre il superbonus, sebbene ridotto al 65%, continua a incentivare gli interventi che migliorano di due classi l’efficienza energetica degli edifici. Infine, nel quadro G del modello 730, sono riportati i crediti d’imposta utilizzati e quelli residui, fornendo un quadro chiaro delle agevolazioni fiscali a disposizione.