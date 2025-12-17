Numerazione segreta digitale terrestre, attivala gratuitamente: dopo vedrai film e serie tv appena uscite

La televisione tradizIonale è stata data per spacciata più di una volta, schiacciata dalle piattaforme streaming e dai loro cataloghi apparentemente infiniti. Ma il digitale terrestre, lontano dai riflettori, continua a reinventarsi, non ha alcuna intenzione di arrendersi e gettare la spugna.

Oggi torna protagonista con una novità che sta incuriosendo sempre più utenti, ovvero una “numerazione segreta” che consente di accedere gratuitamente a nuovi canali, con film e serie tv anche recenti, senza abbonamenti né costi aggiuntivi.

Di certo una grande opportunità che arriva in un momento delicato per il pubblico italiano. Visti gli ultimi aumenti dei prezzi e le limitazioni sugli account condivisi, la possibilità di godere di contenuti gratuiti facilmente accessibili è senza dubbio una boccata d’aria per molte famiglie.

Nuova vita per il digitale terrestre

Il passaggio al nuovo digitale terrestre, ufficialmente completato, sta mostrando ora i suoi effetti più interessanti. L’ampliamento dell’offerta è concreta, grazie all’integrazione con la connessione internet e alle nuove tecnologie HbbTV che permetteranno la trasmissione di contenuti aggiuntivi che non compaiono nella classica scasione automatica.

Il procedimento da seguire – leonardo.it

Ed è qui che entra in gioco la “numerazione segreta” dei canali, accessibili solo se inseriti manualmente ma capaci di arricchire sensibilmente il palinsesto domestico. Una rivoluzione silenziosa che sta cambiando il modo di guardare la TV gratuita.

I nuovi canali

Tra le novità più recenti spicca Radio Roma Network, disponibile alla numerazione LCN 222. Una volta sintonizzato, lo schermo potrebbe apparire nero; nessun guasto ma semplicemente la conferma che è necessaria una connessione internet attiva.

Oltre a questo canale, sono arrivati anche Canale 19, Studio Più TV, Super TV, Canale 81, Radio Antenna Verde TV e Radio 70-80-90, nuove realtà che ampliano l’fferta generalista e musicale. Da segnalare anche ADNPLAY, alla numerazione LCN 254, dedicato a contenuti on demand, più altri canali in arrivo nelle prossime settimane. Sono tutti canali gratuiti e legali, accessibili senza regsitrazioni o canoni mensili da pagare.

Il limite, semmai, è informativo. Molti utenti non sanno che questi canali esistono, né come trovarli. Per accedervi è neecessario intervenire manualmente sulle impostazioni del televisore o del decoder.

Il percorso è abbastamza semplice, basta entrare nel menu Impostazioni, selezionare Ricerca manuale dei canali e inserire la numerazione o la frequenza del canale desiderato. In alcuni casi è anche necessario eseguire una risintonizzazione completa e verificare che il software del televisore sia aggiornato.

Qualche minuti di attenzione è necessario, quindi, ma è un piccolo prezzo da pagare per ampliare gratuitamente l’offerta di film, musica e serie TV.