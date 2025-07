Un’ondata di nuove truffe sta minacciando gli utenti del web attraverso le loro caselle di posta elettronica. Anche gli utenti più esperti rischiano di cadere in queste trappole, ingannati da email apparentemente innocue. Cancellare impulsivamente una di queste email potrebbe risultare un errore costoso. Le truffe si presentano sotto forma di messaggi con link per annullare iscrizioni, un meccanismo familiare a molti, ma che nasconde pericoli significativi.

È fondamentale comprendere come queste frodi operano e come proteggersi efficacemente.

Un uomo al portatile scrive una mail usando Gmail

Perché non dovresti mai cliccare sui link di disiscrizione nelle email sospette

I truffatori sfruttano l’irritazione degli utenti provocata dalle numerose newsletter e comunicazioni promozionali indesiderate. Questi messaggi contengono spesso un link che promette di annullare l’iscrizione, ma si tratta di una trappola ben orchestrata. Secondo un’analisi di DNSFilter, circa una email su 644 con link di disiscrizione conduce a siti malevoli. Un semplice clic può avviare il download di virus o malware, oppure portare a pagine che sottraggono dati sensibili come password o numeri di carta di credito. Inoltre, i truffatori usano questi link per verificare l’attività dell’indirizzo email, aumentando così il volume di spam ricevuto in futuro.

Strategie per riconoscere e gestire le email pericolose

Non tutte le email promozionali sono pericolose, ma è fondamentale saper distinguere quelle che lo sono. Quando si riceve un’email da un mittente sconosciuto o sospetto, è cruciale evitare di cliccare su eventuali link. Segnalare immediatamente il messaggio come spam è una delle prime azioni da intraprendere. Le principali piattaforme di posta elettronica, come Gmail, Outlook e Yahoo, offrono strumenti per bloccare i mittenti e gestire le iscrizioni alle newsletter in modo sicuro, senza rischiare di essere reindirizzati a siti esterni. Gmail, ad esempio, consente di disiscriversi da una newsletter direttamente dall’interfaccia del messaggio, mentre Outlook e Yahoo offrono funzioni simili, con variabilità tra le versioni desktop e mobile.

Utilizzare gli strumenti integrati delle piattaforme di posta elettronica

Le piattaforme di posta elettronica moderne sono dotate di strumenti progettati per proteggere gli utenti dalle minacce online. Gmail, per esempio, non solo permette la disiscrizione sicura dalle newsletter, ma organizza le email promozionali nelle sezioni ‘Promozioni‘ e ‘Social‘, riducendo il rischio di interazioni pericolose. Anche Outlook e Yahoo forniscono funzionalità simili, sebbene le modalità possano variare tra versioni desktop e mobile. Utilizzare questi strumenti è essenziale per mantenere la casella di posta sicura e libera da contenuti indesiderati. Gli utenti devono approfittare di queste risorse per evitare di cadere nelle trappole delle truffe via email.