Il mondo dei bonifici bancari si appresta a vivere un cambiamento significativo con l’introduzione di nuove regole che renderanno queste operazioni ancora più rigide. Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha infatti aggiornato la sua “Raccomandazione 16”, nota anche come “Travel Rule”, per rafforzare la trasparenza e combattere il riciclaggio di denaro.

Entro il 2030, l’obbligo di accompagnare ogni bonifico con un pacchetto completo di informazioni diventerà realtà, modificando il modo in cui utenti e aziende gestiscono i trasferimenti di denaro, soprattutto quelli internazionali.

Ufficio Banca

Nuove norme per i trasferimenti di denaro internazionali

Il GAFI ha introdotto nuove norme per i trasferimenti di denaro transfrontalieri, puntando a livelli più elevati di trasparenza. La “Raccomandazione 16”, o “Travel Rule”, impone che ogni bonifico, in particolare quelli superiori a 1.000 dollari, debba includere un pacchetto dettagliato di informazioni. Queste informazioni riguardano il mittente, il suo nome e cognome, l’indirizzo di residenza e le coordinate bancarie del beneficiario. L’obiettivo è garantire che questi dati siano condivisi lungo tutta la catena del trasferimento, dalle banche di origine fino a quelle di destinazione, comprese piattaforme fintech, portafogli digitali e exchange di criptovalute.

L’adozione di tecnologie per controlli più rigorosi

Oltre ai dati richiesti, le nuove norme prevedono che gli intermediari finanziari adottino tecnologie avanzate per effettuare verifiche automatiche dei dati e per individuare transazioni sospette. Se emergono irregolarità, sarà loro compito bloccare il trasferimento e avviare le dovute segnalazioni. Queste norme diventeranno obbligatorie entro cinque anni, ma il processo di adeguamento è già iniziato. Il GAFI punta a rendere ogni trasferimento di denaro completamente tracciabile, indipendentemente dalla valuta utilizzata, includendo le criptovalute.

Implicazioni per cittadini e aziende

Questa svolta normativa si inserisce in un contesto internazionale che presta crescente attenzione alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento illecito. Per cittadini e aziende, ciò significherà un maggiore impegno nella compilazione dei bonifici, poiché non basterà più indicare solo l’IBAN e la causale per completare l’operazione. La necessità di fornire dettagli aggiuntivi potrebbe complicare il processo, ma è anche un passo verso una maggiore sicurezza e trasparenza nel sistema finanziario globale. Le nuove regole renderanno le operazioni finanziarie più sicure, ma richiederanno anche un’adeguata preparazione e attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti.