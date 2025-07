In un contesto economico caratterizzato da crescenti difficoltà finanziarie, il governo italiano ha introdotto una serie di misure nella legge di Bilancio 2025 volte a sostenere i single e le coppie senza figli. Questi incentivi mirano a lenire le pressioni economiche legate al costo della vita, includendo aiuti per affitto, mutuo, spese sanitarie e molto altro.

Tra le numerose iniziative, spiccano il fringe benefit, il bonus per i trasferimenti di residenza e incentivi per l’acquisto della prima casa. Questa serie di provvedimenti rappresenta un passo significativo per offrire un sostegno concreto a una categoria spesso trascurata nelle politiche sociali.

Bonus

Bonus single e agevolazioni fiscali per chi vive da solo

Per chi vive da solo, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto una gamma di bonus e agevolazioni fiscali. Tra questi si distingue il fringe benefit, che rientra nel welfare aziendale, permettendo ai lavoratori dipendenti single di usufruire di beni e servizi fino a un valore di 1.000 euro esenti da tassazione nel triennio 2025-2027. Questa somma raddoppia a 2.000 euro per i dipendenti con figli. Un altro importante incentivo prevede un’esenzione fiscale fino a 5.000 euro per i dipendenti che trasferiscono la residenza a oltre 100 chilometri dalla precedente, a condizione che il reddito annuo non superi i 35.000 euro. Questa misura copre i canoni di locazione e le spese di manutenzione della nuova abitazione principale.

Agevolazioni per giovani e studenti fuori sede

I giovani tra i 20 e i 31 anni che decidono di vivere da soli possono beneficiare di una detrazione fiscale pari al 20% del canone di locazione annuo, con un minimo di 991,60 euro e un massimo di 2.000 euro, se il reddito non supera i 15.493,71 euro. Gli studenti fuori sede, invece, possono accedere a una detrazione del 19% sulle spese di affitto, fino a un massimo di 2.633 euro, valida se il contratto di locazione è stipulato con enti per il diritto allo studio o università. È stato inoltre istituito un Fondo per il rimborso dell’affitto destinato agli studenti fuori sede, con uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2025, che aumenterà negli anni successivi.

Supporto per l’acquisto della prima casa e altre misure di inclusione

Per i giovani under 36 che intendono acquistare la prima casa, è disponibile il bonus mutuo, che copre fino all’80% del mutuo tramite il Fondo di garanzia per giovani con ISEE fino a 40.000 euro. Per chi necessita di supporto psicologico, è previsto il bonus psicologo per i single con ISEE inferiore a 35.000 euro, con importi massimi variabili a seconda della fascia di reddito. L’Assegno di Inclusione (AdI) offre un sostegno di almeno 480 euro mensili per 18 mesi a single o coppie in difficoltà economica e sociale. Inoltre, un contributo straordinario di 200 euro è previsto come sconto diretto in bolletta per luce e gas per single e famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, per contrastare l’aumento dei costi energetici.