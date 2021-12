Il ministro dell’Agricoltura olandese, Carola Schouten, vuole vietare la bollitura di aragoste, polpi e granchi vivi, affinché tale pratica venga bandita dai ristoranti olandesi: prima di cucinarli, dunque, questi animali dovranno obbligatoriamente essere morti. Lo ha promesso durante il dibattito sul bilancio agricolo, come riferiscono anche i media locali.

L’Olanda spinge sulla tutela degli animali

In risposta a un appello del PvdD (Partito per gli Animali olandese, Partij voor de Dieren) che aveva richiesto il divieto di cucinare vivi questi animali, la Schouten ha affermato che la decisione che porterà alla tutela di queste specie, è stata esaminata in un contesto europeo e che pensa che sia una cosa eccellente.

Aragosta

La ministra, inoltre, ha riferito che studierà anche cosa si può fare nei Paesi Bassi per garantire che gli animali non verranno cotti vivi, anche prima di tale divieto, affinché gli chef nei ristoranti inizino ad abituarsi a questo nuovo modo di procedere. E pare che già molti ristoranti si siano conformati a questo nuova modalità di cottura, sperimentando metodi alternativi.

Gli animali provano dolore durante la cottura se vivi

Aragoste, polpi, granchi e altre creature marine sono fra le specie che stanno ottenendo protezione nel Regno Unito dopo che uno studio commissionato dal governo ha scoperto che i molluschi cefalopodi e i crostacei decapodi hanno la capacità di provare dolore.

La ricerca è stata eseguita dalla London School of Economics and Political Science, dove i ricercatori hanno esaminato 300 studi scientifici per determinare che questi animali sono esseri senzienti. Dati i risultati, le creature marine saranno incluse nel prossimo disegno di legge sul benessere degli animali.

