L’ultimo progetto colossale di Andrés Reisinger vede opere rosa giganti dislocate nelle cinque città principali del mondo: Parigi, Roma, Londra, Tokyo e New York. L’opera Take Over sfida il concetto stesso di realtà. I passanti, che rimangono stupiti di fronte a queste creazioni, si chiedono se si tratti di installazioni artistiche vere o digitali, mentre chi non appartiene alle cinque città menzionate si chiede se potrà ammirare l’opera in qualche esposizione.

Il significato di Take Over, il progetto delle opera rosa

Le opere rosa giganti che inondano le cinque città del mondo portano elementi di design iperrealistici ad edifici già esistenti. Il connubio tra design e materiali manda in tilt lo spettatore che si chiede quale sia il confine tra reale e virtuale. E’ il rosa il colore principale e protagonista della nuova opera di Reisinger, mentre i materiali danno il senso della plasticità con teli, tessuti soffici o gonfiabili che rimandando alla sensazione del morbido e senza confini ben delimitati.

Questi materiali vaporosi rivestono alcuni edifici delle città portando lo spettatore a fermarsi meravigliato di fronte alle opere. Gli edifici si vestono con abiti inaspettati, tra tende e moquette, abbandonando il loro grigio a cui l’occhio dello spettatore è ormai abituato e nascendo nuovamente con uno stile inconsueto.

Chi è l’artista delle opere rosa giganti

Di origini argentine, classe 1990, Andrés Reisinger è uno degli artisti digitali più seguiti. E proprio sui canali social l’artista ha pubblicato le foto della nuova opera Take Over dislocata in diversi punti delle città di Parigi, Londra, Roma, New York e Tokyo. Il suo intento è stato proprio quello di reinventare, attraverso il colore rosa, le principali capitali del mondo. L’artista, che vanta già una carriera di tutto rispetto, viene ricordato in particolare per la sua Poltrona Hortensia. Si tratta di un lavoro che va oltre il semplice elemento di design e che rappresenta una seduta ispirata ai fiori di ortensia.

