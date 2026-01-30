Ora WhatsApp ti aiuta a capire se non stai bene: non immagineresti mai come

A molti può sembrare incredibile, ma Whatsapp può esserci utile anche per comprendere se non ci sentiamo bene in un modo che forse non immaginiamo nemmeno.

Ognuno di noi sullo smartphone ha una serie di app, alcune delle quali risultano essere più utili e preziose rispetto ad altre, al punto tale da arrivare a utilizzarle anche più volte al giorno. Tra queste non possiamo che citare Whatsapp, app di messaggistica che ci consente di inviare e ricevere messaggi e telefonate, così da ridurre le distanze con tutti i nostri contatti,sia quelli personali sia quelli lavorativi, con la garanzia di poter comunicare in maniera tempestiva, ma soprattutto in modo gratuito.

Il suo funzionamento è estremamente semplice, non a caso sono tantissimi anche i ragazzini che non possono farne a meno grazie anche alla facilità d’uso che la caratterizza. Non tutti lo sanno, ma si potrebbe restare sorpresi da una funzione aggiuntiva che può rivelarsi provvidenziale in tanti casi ma a cui finora non abbiamo pensato. Il riferimento è alla capacità del servizio di comprendere se l’utente che è in possesso del dispositivo vive uno stato di malessere.

Non ti senti bene? Ecco come Whatsapp ti aiuta a capirlo

Tutti noi siamo abituati a considerare Whatsapp come uno strumento di comunicazione, ideale per la facilità d’uso e per la possibilità di agire in tempo reale senza dover spendere nemmeno un euro. I produttori dell’app la aggiornano però periodicamente, così da migliorarne l’esperienza d’uso, certi di come questo possa essere apprezzato dagli utenti dopo una fase in cui si prende confidenza con la modifica.

Pochi però potrebbero essere a conoscenza di una nuova opzione, che la rende ancora più ricca, ma soprattutto più utile. Pensare che questa possa aiutarci anche ad avere una diagnosi sul nostro stato di salute sembra essere impossibile, e invece è così. Tutto questo può essere possibile attraverso i messaggi audio, usati da molti quando non si ha tempo per fare una chiamata, ma si desidera far sentire comunque la propria voce al contatto con cui si sta parlando, modalità che potrebbe essere addirittura in grado di comprendere se una persona soffre di depressione.

Whatsapp riesce a capire se la persona è depressa – Leonardo.it

A metterlo in evidenza è uno studio condotto dai ricercatori della Facoltà di Scienze Mediche di Santa Casa de São Paulo, in Brasile, convinto di poter ottenere questo risultato analizzando i messaggi audio di Whatsapp, sulla base della tonalità della voce. Il dato emerso può essere consentito sfruttando un nuovo tipo di intelligenza artificiale, da cui sono emersi esiti sorprendenti. E’ stato possibile identificare la depressione nelle partecipanti di sesso femminile con una precisione del 91,9%, mentre nel caso degli uomini la precisione è stata solo del 75%.

Questo esperimento è stato realizzato sfruttando una registrazione audio del partecipante che descrive la sua settimana, con il supporto di sette diversi modelli di IA. E’ stata comunque data una spiegazione anche alle percentuali differenti tra donne e uomini: secondo gli studiosi c’è stata semplicemente una maggiore partecipazione femminile alla ricerca. Certamente il sesso può portare a una maniera di comunicare differente, ma non ci si vuole fermare qui, ma anzi si punta a migliorare il modello per ottenere un esito ancora più attendibile e di ampia portata.