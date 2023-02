A distanza di 140 dal lancio dei primi treni di lusso, l’Orient Express punta tutto sul veliero più grande del mondo. Si chiama Silenseas ed è destinato a fare la storia del trasporto marittimo. Ovviamente, l’imbarcazione sarà luxury e offrirà tutti gli agi possibili e immaginabili. Scopriamo quando è previsto il varo.

L’Orient Express lancia il veliero più grande del mondo

Non solo treni di lusso, l’Orient Express lancia il veliero più grande del mondo. Si chiama Orient Express Silenseas e rappresenta una vera e propria rivoluzione nel trasporto marittimo. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Accor, leader universale dell’ospitalità, e Chantiers de l’Atlantique, il top nella costruzione di navi da crociera, punta a diventare il punto di riferimento del luxury travel via mare. Il veliero è lungo 220 metri e vanta 54 Suite e la Suite Presidenziale. Quest’ultima occupa 1,415 metri quadrati, compresi 530 metri quadrati di terrazza privata. A disposizione dei viaggiatori ci sono due piscine, due ristoranti, un bar, un anfiteatro-cabaret e uno studio di registrazione. Il tutto, ovviamente, studiato per garantire il massimo comfort.

“Con l’Orient Express Silenseas inauguriamo un nuovo capitolo della nostra storia, portando l’eccellenza e l’esperienza del luxury travel nei mari di tutto il mondo. Questo yacht eccezionale, che ritrova le sue radici nella storia dell’Oriente Expres, offrirà dei servizi luxury d’eccellenza e degli spazi di design raffinati che ricorderanno l’epoca d’oro dei viaggi in mare. L’innovazione è alla base di questa ultra moderna nave che rivoluzionerà il mondo navale con una nuova tecnologia che incontra le attuali sfide di sostenibilità. I sogni diverranno realtà. Sarà una vetrina di eccellenza per l’industria francese“, ha dichiarato Sebastien Bazin, presidente e Ad di Accor.

Orient Express Silenseas: per quando è fissato il debutto?

Il veliero più grande del mondo firmato da Orient Express debutterà in mare nel mese di marzo del 2026. L’intero progetto è finanziato da banche commerciali per il 70-80%, mentre il resto vede scendere in campo un consorzio di azionisti in cui Accor detiene una piccola quota.

“Il concept, nato nei nostri uffici nel 2018, è la quintessenza del know-how francese in ambito di architettura navale, la costruzione di scafi sofisticati, il design di lusso che ritroveremo negli spazi, l’installazione di tre vele solide, un rivoluzionario sistema a propulsione di 1500 m² per il quale abbiamo sviluppato e testato un primo prototipo che contribuirà significativamente all’alimentazione della nave, combinato insieme a un sistema a propulsione ibrida alimentato da Lng, gas naturale liquefatto, Silenseas diverrà la prima nave di eco friendly“. ha assicurato Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO