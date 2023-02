L’Italia è arrivata terza al Campionato mondiale di pasticceria 2023, la 18esima edizione della Coupe du Monde de la Pâtisserie che si è tenuta il 20 e 21 gennaio al Salon Sirha di Lione. La formazione azzurra di pastry chef composta da Martina Brachetti, Alessandro Petito e Jacopo Zorzi e guidata dal direttore tecnico Emmanuele Forcone non è riuscita a bissare il successo del 2021, quando ha vinto la medaglia d’oro.

Campionato mondiale di pasticceria 2023: Italia terza

Il Mondiale 2023 di pasticceria è stato vinto dal Giappone e dalla sua squadra formata da Moe Takahashi, Naritoshi Suzuka e Yusaku Shibata. Il loro dessert che ha stregato i giurati è incentrato sul tema del vento e della leggerezza. La medaglia d’argento è andata alla Francia, che conferma il primato nel palmarès con otto vittorie complessive. Con l’oro vinto quest’anno, il Giappone aggancia l’Italia al secondo posto (tre ori a testa) e supera il Belpaese (campione nel 1997, 2015 e 2021) per medaglie complessive: 12 nipponiche contro le 9 italiane.

I rappresentati della pasticceria italiana si sono comunque messi alle spalle le altre 15 nazioni finaliste: Stati Uniti, Regno Unito, Cile, Filippine, Egitto, Taipei, Mauritius, Marocco, Colombia, Ghana, Argentina, Corea del Sud, Malesia, Canada e Tunisia. Nata nel 1989 per volontà dello chef pâtissier Gabriel Paillasson e organizzata ogni biennio negli anni dispari (la prossima edizione sarà nel 2025), la Coupe du Monde de la Pâtisserie quest’anno ha avuto un tema speciale: il cambiamento climatico.

Italia medaglia di bronzo al Mondiale 2023 di pasticceria

Le due giurie internazionali (una per le specialità stile ristorante, l’altra di assaggiatori) che hanno decretato il Giappone come nazionale vincitrice sono state composte da specialisti del settore. Nella giuria dei dessert “restaurant style” spiccavano l’argentino Mauro Colagreco (lo chef del ristorante Mirazur di Menton), lo spagnolo Albert Adrià (l’animatore del rinomato Enigma a Barcellona), la francese Aurélie Collomb-Clerc (vincitrice del Best Pastry Chef Award 2022) e la messicana Sofia Cortina, nominata miglior pasticcera dell’America Latina.

Il Mundial si è svolto nell’arco di dieci ore tra il 20 e il 21 gennaio. Le 18 squadre si sono cimentate in una serie di preparazioni realizzate utilizzando esclusivamente materie prime naturali, prove di additivi, coloranti e conservanti. Le prove hanno compreso un dessert da condividere, la torta gelato, una scultura in zucchero e cioccolato e una in cioccolato fondente. In totale, i club hanno cucinato 42 dessert da degustazione inclusi tre pezzi artistici, tra cui un leccalecca ghiacciato e una creazione di ghiaccio scolpito.

Coppa del mondo di pasticceria: Italia di bronzo

Ogni squadra è composta da tre maestri: un pasticcere, un gelatiere e un cioccolatiere. L’Italia ha schierato come pasticcere Jacopo Zorzi. Nato nel 1989, veneto di origine ma milanese d’adozione, il giovane chef si è formato al CAST Alimenti – La Scuola dei mestieri del gusto di Brescia e ha lavorato al ristorante Cipriani di Abu Dhabi.

Classe 1991, Alessandro Petito è il pastry chef del Bistrot a Castellanza. Medaglia d’oro a Sigep 2017 per la miglior pièce in zucchero, esperto di zucchero artistico, è l’inventore del Mille bolle, il panettone innovativo realizzato partendo dalla produzione del lievito madre. Quest’anno per la prima volta l’Italia ha schierato una donna in squadra: Martina Brachetti. Una formazione alla Maison di Pierre Hermé, la pasticcera e ricercatrice classe 1987 è commis pastry chef al ristorante La pergola di Heinz Beck a Roma e del San Barbato di Lavello.

Gli azzurri sono stati coordinati dal veterano allenatore Emmanuele Forcone, tra i più giovani maestri dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, quattro volte Campione Italiano di Pasticceria e Campione del Mondo nel 2015. Ecco la formazione al completo nel post di ringraziamento ai suoi compagni pubblicato sui social dalla Brachetti.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO