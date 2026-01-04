Packaging: come un software di ottimizzazione può migliorare l’efficienza del reparto logistico

Un razionale utilizzo degli spazi nei magazzini di un’azienda è fondamentale per rendere la gestione delle merci più efficiente e meno costosa.

A questo proposito, una corretta ottimizzazione del packaging permette di sfruttare ogni metro cubo del magazzino in modo efficace, evitando spazi inutilizzati. Questo approccio è importante sia se le superfici a disposizione sono limitate sia se sono molto costose.

In pratica, quando gli spazi sono correttamente utilizzati si riduce la necessità di affittare locali o di ampliare quelli esistenti, riducendo drasticamente i costi di stoccaggio.

Ottimizzare il packaging, quindi, permette di semplificare le operazioni di movimentazione e stoccaggio e consente una maggiore efficienza di tutta la catena logistica.

A questo proposito esistono software appositi, progettati per razionalizzare il processo di imballaggio; sul sito www.easypackaging.it, per esempio, è possibile analizzare le funzionalità offerte da Easy Packaging, dedicato a PMI e responsabili di logistica, produzione e magazzino di numerosi settori.

Cosa significa “ottimizzare il packaging”?

Ottimizzare il packaging significa scegliere e organizzare gli imballaggi in modo tale da sfruttare nel miglior modo possibile gli spazi disponibili, riducendo gli spazi vuoti e massimizzando la capacità di carico. Nella pratica, significa scegliere il packaging più adatto a ciascun tipo di prodotto considerando le sue dimensioni, la sua forma e, ovviamente, anche il suo peso.

Se il packaging è adeguato, i responsabili del magazzino possono gestire meglio lo stoccaggio e la movimentazione delle merci. Ciò porta a una riduzione dei costi di magazzino e di trasporto e rende indubbiamente più efficiente tutta la catena logistica.

L’ottimizzazione, però, non è un processo semplice poiché, di norma, in ogni azienda si ha a che fare con numerosi prodotti con caratteristiche spesso molto diverse fra loro. Ecco che un software che analizza automaticamente le dimensioni, il peso e la forma dei prodotti, valuta le diverse opzioni di imballaggio e propone il contenitore più adatto, è uno strumento particolarmente utile per rendere più efficiente la gestione logistica.

Come funziona un software di ottimizzazione del packaging?

Easy Packaging si caratterizza per la sua interfaccia user-friendly che rende piuttosto semplice il suo utilizzo.

Il processo inizia con l’inserimento dei componenti da analizzare. Questi possono essere estrapolati da un foglio Excel oppure caricati tramite un file 3D in formato STL. In questo modo il software acquisisce in modo automatico tutte le informazioni necessarie (dimensioni, peso ecc…).

Packaging – Leonardo.it

Una volta che sono stati definiti i componenti, si devono impostare i controlli, vale a dire le specifiche che il packaging deve rispettare. In sostanza, l’utente deve indicare quali sono i criteri in base ai quali il software dovrà elaborare le soluzioni possibili (per esempio, un determinato peso).

Il passaggio successivo è quello dell’inserimento dei contenitori che si vogliono considerare; questi rappresentano le possibili soluzioni di imballaggio utilizzabili nella fase successiva.

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie è possibile iniziare la fase di analisi. Di fatto, viene avviato il calcolo che assocerà a ciascun componente il packaging ritenuto più adeguato a seconda dei criteri impostati.

I risultati vengono mostrati sinteticamente e, se lo si desidera, è possibile visualizzare i dettagli per ogni componente. I dati ottenuti possono essere esportati in formato CSV (Comma-Separated Values), che può essere utilizzato anche con altri sistemi gestionali.

Come si può notare, un software di razionalizzazione degli imballaggi è uno strumento di supporto concreto che può migliorare decisamente l’organizzazione del magazzino riducendo tempistiche e abbattendo i costi operativi.