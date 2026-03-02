Pannelli solari: come proteggerli con le barriere anti piccioni

Installare pannelli solari sul tetto è una scelta che premia nel tempo, ma c’è un dettaglio spesso sottovalutato: la presenza dei piccioni.

La zona sotto i moduli, soprattutto se c’è un piccolo spazio tra pannello e copertura, diventa un rifugio ideale per nidificare e ripararsi. Da lì possono nascere problemi pratici, igienici e anche tecnici: sporco ostinato, ostruzioni, deterioramenti localizzati e interventi di pulizia più frequenti.

Per evitare che l’impianto diventi “la casa dei volatili”, le barriere anti piccioni sono una soluzione pratica, economica e non invasiva: impediscono ai piccioni l’accesso alle intercapedini tra pannelli solari e tetto senza compromettere la ventilazione naturale.

Perché i piccioni diventano un problema per il fotovoltaico

Sotto un pannello fotovoltaico c’è spesso un micro-ambiente perfetto nelle stagioni diverse dall’estate: riparo dal vento, meno pioggia diretta, calore che si accumula in alcune ore della giornata. I piccioni lo capiscono in fretta e, se trovano un varco, tendono a tornare.

In estate invece le alte temperature rischiano di cuocere letteralmente le uova dei volatili.

I disagi non sono solo “estetici”. Il guano è corrosivo e può macchiare e incrostare superfici e tegole, oltre a rendere più scivolose alcune aree del tetto durante le manutenzioni. Poi c’è il tema dei nidi: rametti, piume e residui possono accumularsi lungo i bordi dei moduli o nelle grondaie vicine, aumentando il rischio di intasamenti e ristagni.

Dal punto di vista dell’impianto, lo sporco e le incrostazioni possono favorire ombreggiamenti localizzati e sporcamento del perimetro, con una resa meno regolare e una gestione più impegnativa. In più, la presenza costante di volatili porta spesso a richieste ripetute di pulizia e sanificazione, con costi che si sommano nel tempo. In breve: prevenire è molto più semplice che inseguire il problema.

Cosa sono le barriere anti piccioni e come funzionano

Le barriere anti piccioni per fotovoltaico sono sistemi progettati per chiudere il varco tra pannello e tetto, evitando che i volatili possano infilarsi sotto ai moduli e nidificare. Il principio è meccanico: non si tratta di sostanze chimiche, gel o soluzioni temporanee, ma di una protezione fisica che ostacola l’intrusione.

Nel mondo dei dissuasori anti piccione esistono vari approcci (spike, reti, sistemi per cornicioni), ma sui pannelli solari funziona particolarmente bene la logica “a barriera continua”, installata lungo il perimetro dell’impianto. Tra le società leader per la produzione di scovoli anti piccione, rispettosi delle norme di legge, rientra Italgam, una realtà Italiana con una lunga esperienza nel settore.

Le barriere antintrusione sono realizzate con scovoli di qualità e facilmente installabili, pensati per impedire l’accesso ai volatili senza rischiare di ferirli.

Un punto importante per l’installazione di queste soluzioni è scegliere la corretta misura: la barriera va scelta in base allo spazio reale tra la parte inferiore del pannello e la copertura, così da ottenere un incastro stabile lungo tutto il bordo.

Come scegliere la soluzione giusta e installarla bene

Una barriera efficace deve essere adatta al tetto e coerente con la geometria dell’impianto: non basta “mettere qualcosa” sotto ai pannelli, serve chiudere i punti di accesso senza creare ostacoli alla ventilazione o al deflusso della pioggia. Prima di acquistare e installare, conviene ragionare su alcuni aspetti pratici:

Verificare lo spazio reale tra copertura e pannello: è il dato chiave per scegliere diametro e tipo di barriera.

Proteggere tutto il perimetro dell’impianto, non solo un lato: i volatili cercano sempre il varco più facile.

Optare per materiali resistenti a sole e intemperie: la durata all’esterno fa la differenza.

Controllare che la soluzione lasci passare aria e acqua: un impianto deve “respirare” e drenare.

In presenza di pannelli complanari o tetti complessi, considerare una posa più accurata: angoli e giunzioni sono i punti critici.

Con questi accorgimenti, la barriera diventa una protezione stabile ed efficace: impedisce la nidificazione, riduce lo sporco persistente e semplifica la manutenzione ordinaria dell’impianto.

L’esperienza dell’Aeroporto Caselle di Torino

In contesti grandi e sensibili, la protezione dei pannelli solari non è solo una questione di pulizia o manutenzione, ma anche di gestione del rischio. La Direzione dell’aeroporto ha scelto Italgam per proteggere tutti i pannelli solari presenti sul tetto dell’aeroporto, impedendo la nidificazione dei volatili.

Qui entra in gioco un altro aspetto spesso ignorato: la nidificazione e, più in generale, la presenza stabile di volatili nei pressi di un aeroporto può aumentare la probabilità di bird strike, cioè collisioni tra uccelli e aeromobili, con impatti potenzialmente seri soprattutto nelle fasi di decollo e atterraggio. Le linee guida e i documenti operativi sul wildlife hazard management evidenziano proprio che gli uccelli rappresentano un pericolo per la sicurezza dei voli e che il rischio è particolarmente rilevante durante decollo, avvicinamento, salita iniziale e atterraggio.

Ridurre le occasioni di nidificazione su strutture aeroportuali (come coperture e aree tecniche) significa quindi limitare un fattore che può favorire la permanenza e i movimenti dei volatili nelle vicinanze.

In questo senso, proteggere i pannelli sul tetto non è solo tutela dell’impianto: è una scelta che contribuisce a mantenere l’area meno attrattiva per i volatili, supportando una gestione più attenta della presenza animale in un ambiente dove la prevenzione è fondamentale.