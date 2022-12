I pannelli solari trasparenti potrebbero essere la rivoluzione nel campo dell’energia solare nei prossimi anni.

I ricercatori dell’Università del Michigan hanno lanciato una sfida: creare pannelli solari completamente trasparenti e funzionali. Un progetto davvero rivoluzionario nel campo dell’energia solare che è stato ripreso anche in Svizzera. Principio di funzionamento, prospettive operative e limiti attuali: ecco tutti i punti legati a questi pannelli solari del futuro.

Pannelli solari trasparenti per il futuro dell’energia solare

I pannelli solari del futuro funzionano esattamente secondo lo stesso principio dei pannelli fotovoltaici convenzionali: assorbono la luce solare e la convertono in energia.

I ricercatori che hanno lavorato a questo tipo di pannelli solari hanno avuto l’idea di posizionare molecole organiche che attirano la luce sui pannelli di vetro. Una volta assorbita, la luce viene reindirizzata verso i bordi del pannello, su celle fotovoltaiche che la convertono, poi, in energia elettrica. Il pannello può, quindi, rimanere trasparente al 100%.

La maggior parte degli studi afferma che i pannelli solari trasparenti sono una vera rivoluzione nel campo dell’energia solare. Parole facilmente comprensibili: pannelli solari non più opachi ma trasparenti, che aprono un campo di possibilità estremamente ampio.

In casa potremmo trasformare i nostri bovindi e le nostre finestre in produttori di elettricità. E non solo in casa: in qualsiasi tipo di edificio, purché soleggiato.

Le prospettive per i prossimi anni

Le prospettive offerte dai pannelli solari del futuro non si fermano qui: potrebbero addirittura essere utilizzati sul parabrezza di un’auto per ricaricarne le batterie o anche sugli schermi dei nostri smartphone e tablet: non c’è bisogno di aspettare di essere a casa per ricaricare il telefono, in quanto i nostri gadget si ricaricheranno naturalmente, grazie al loro schermo.

I punti di forza dei pannelli solari del futuro non si limitano ai tanti usi che se ne potrebbero fare: hanno anche il vantaggio di essere più facilmente producibili e soprattutto di essere più economici da produrre rispetto agli attuali pannelli fotovoltaici.

Se questo progetto è così importante e ad ampio raggio, perché i pannelli solari del futuro non sono ancora stati immessi sul mercato? Semplicemente perché, per il momento, i pannelli solari trasparenti offrono un rendimento troppo basso: solo l’1% della luce viene convertita in elettricità. Un risultato molto inferiore a quello offerto dai pannelli solari fotovoltaici di oggi.

Naturalmente, i ricercatori stanno lavorando duramente per migliorare questa performance e raggiungere il 5% a breve termine.

