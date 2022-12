Con lo scoppio della pandemia, il padel, “fratello” del tennis, è diventato uno degli sport più praticati dagli italiani: è aumentato anche il numero degli agonisti.

Quali sono i numeri del padel in Italia? Il giro d’affari dello sport del momento è impressionante. È Marco Bellinazzo sul Sole 24 Ore a riportare le cifre di una disciplina che in pochissimi anni è diventata un fenomeno socio-economico. Innanzitutto, la mole di praticanti: se ne contano oltre un milione, ma sono in costante crescita ogni settimana. Poi i campi: dieci anni fa erano 20, nel 2019 un migliaio, ora sono più di 6.000 e su tutto il territorio nazionale. La maggior parte sono nel Lazio (Roma soltanto ne conta un migliaio), seguono Lombardia e Sicilia.

Padel, racchette e campi valgono 693 milioni

Dal 2019 ad oggi, rivela il report dedicato dell’Osservatorio sullo Sport System Italiano di Banca Ifis, il padel ha fatto registrare un incremento dei ricavi dell’800%: il fatturato complessivo nel corso del 2022 sarà di 693 milioni di euro. Quest’anno sono state vendute 880.000 racchette rispetto alle 180.000 di soli tre anni fa.

La crescita dei ricavi per il 2022 sarà a doppia cifra sul 2021, con un incremento pari al 25%. Secondo l’Osservatorio, gli introiti diretti, ovvero 425 milioni di euro derivanti noleggio dei campi, valgono il 61% del comparto. Il restante 39% è legato all’indotto, tra la vendita di nuove racchette per 165 milioni e la costruzione di altri campi per controvalore di 103 milioni.

Dieci anni fa i campi di padel erano 20: ora sono più di 6.000

Con le nazionali maschile e femminile competitive alla sedicesima edizione del World Padel Championships, in corso di svolgimento a Dubai, sono aumentati anche gli agonisti italiani che si dedicano alla specialità. Non ci sono più soltanto gli ex calciatori famosi. I tesserati della Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) sono 55.140, di cui 51.503 con tessera agonistica.

L’obiettivo della Federazione guidata da Angelo Binaghi è raggiungere i numeri che si registrano in Spagna, dove i praticanti sfondano la quota dei 6 milioni. Le previsioni di Banca Ifis, in tal senso, sono incoraggianti. Stando alle tendenze raccolte dall’analisi, gli italiani interessati al padel sono 5,5 milioni, ossia l’11% della popolazione maggiorenne.

Padel sport più amato dagli italiani

In un editoriale per Vanity Fair, Furio Zara prova a spiegare perché “il fratello piccolo del tennis” piace così tanto agli italiani. Le ragioni sono diverse. In primis, “si gioca per svago, perché è comodo e tutto sommato semplice” e soprattutto meno faticoso visto che il campo (di 70 metri quadrati) è più corto e la racchetta più maneggevole.

Inoltre, giocando in doppio, le coppie possono essere miste uomini e donne, per “apprendimento facile e inclusività garantita”. Ma il padel è di moda anche perché “offre un momento di socialità”: non fa altro che riportare gli italiani “ai pomeriggi passati in spiaggia, giocando con i racchettoni sul bagnasciuga”.

