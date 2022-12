Pantone ha rivelato il colore dell’anno 2023: si tratta di Viva Magenta, definito come un “rosso non convenzionale”.

Un rosa caldo – chiamato Viva Magenta – è stato nominato colore dell’anno 2023 dalla società americana di colori Pantone. Descritto dal brand come “un rosso non convenzionale per un tempo non convenzionale“, il Viva Magenta 18-1750 di Pantone è un vibrante colore rosato con accenni di viola che appartiene alla famiglia dei rossi.

Viva Magenta è il colore dell’anno per Pantone. “È assertivo ma non aggressivo: lo chiamiamo un pugno in un guanto di velluto“, ha affermato il vicepresidente del Pantone Color Institute, Laurie Pressman.

“È un’ombra rossa coraggiosa e senza paura che vibra di vitalità e vigore“, ha detto la Pressman a Dezeen. “La sua esuberanza promuove l’ottimismo e la gioia“.

Il Pantone Color Institute, che seleziona il colore ogni anno, dunque, si è espresso. Ha riferito, nel dettaglio, che la scelta del colore di quest’anno riflette lo spirito “ribelle” del tempo e il rinnovato interesse per la sperimentazione creativa che è emerso dopo l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

“Audace, spiritoso e inclusivo di tutti, Pantone 18-1750 Viva Magenta accoglie chiunque e tutti con lo stesso spirito ribelle“, ha affermato il marchio. Un colore che definisce come “un rosso animato che incoraggia la sperimentazione e l’espressione di sé senza limiti“.

Un colore amato dal mondo della moda e della bellezza

Secondo la ricerca del Pantone Color Institute, i magenta sono già molto popolari ed appezzati sia nel mondo della moda che nell’universo dei prodotti di bellezza.

All’inizio del 2022, la maison Valentino ha lanciato una collezione autunno/inverno, incentrata sul magenta e le modelle che hanno presentato i capi avevano un trucco occhi di questa tonalità. Un colore, dunque, che secondo Jane Boddy, trend forecaster e membro del Pantone Color Institute, “conferisce un senso di fantasia e glamour“, adatto a tutti.

Sebbene Viva Magenta faccia parte della famiglia dei rossi, Pressman sostiene che il colore non è così “aggressivo” come i rossi tradizionali grazie alla sua sfumatura rosata. Il rosso ha tradizionalmente connotazioni di rabbia e pericolo.

