Il bonus occhiali permette al consumatore di ottenere un rimborso per l’acquisto dei supporti da vista: come funziona e a chi è rivolto.

Il bonus da 50 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2021 potrà essere richiesto dai cittadini che hanno problemi di vista e rispettano i requisiti previsti dalla legge. Il rimborso sarà elargito non solo per gli occhiali, ma anche per lenti a contatto e/o correttive. Ecco a chi è destinata la misura e come richiederla.

Bonus occhiali: come funziona

Il bonus occhiali prevede un rimborso di 50 euro per l’acquisto di occhiali, lenti a contatto e lenti correttive. La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2021, è stata introdotta nella Gazzetta Ufficiale.

La domanda potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2022 e sarà soggetta ai fondi attualmente disponibili per l’attuazione di tale misura che ha l’obiettivo di alleggerire le spese familiari, soprattutto quelle dei nuclei con un reddito annuale basso.

Bonus occhiali

Un aiuto, dunque, che può essere utile, alla luce della crisi economica, innescata non solo dalla pandemia di Coronavirus, ma anche dalla conflitto in corso tra Russia e Ucraina, che ha portato all’incremento dei costi dell’energia.

I requisiti per richiedere l’agevolazione

Le famiglie che potranno beneficiare di questa agevolazione sono quelle che hanno un reddito inferiore ai 10 mila euro annui. La richiesta potrà essere inoltrata una sola volta nei tre anni. Saranno effettuati rigidi controlli al fine di individuare i soggetti che non rispettano tale disposizione.

Per inoltrare la richiesta, dunque, bisogna accedere al sito ad hoc disponibile dal sito del Ministero della Salute. Dopo aver inserito i dati del proprio documento di riconoscimento, i dati reddituali, si dovrà allegare anche una copia dello scontrino o della fattura che attesti l’acquisto del supporto per la vista, nonché l’IBAN sul quale si preferisce ricevere l’accredito del rimborso.

L’acquisto potrà essere effettuato esclusivamente presso i punti aderenti all’iniziativa, le quali dovranno registrarsi con la carta di identità elettronica, lo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi al fine di completare il procedimento.

