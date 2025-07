Nel contesto del Giubileo degli Influencer, Papa Leone XIV ha lanciato un appello potente e significativo ai cosiddetti ‘Missionari digitali’, esortandoli a riflettere su un uso più consapevole dei social media. Il Pontefice ha sollecitato la costruzione di relazioni autentiche al di là della semplice ricerca di visibilità, invitando a superare le ‘fake news’ e le frivolezze che spesso caratterizzano il mondo digitale. In una Basilica di San Pietro gremita, il Papa ha sottolineato l’importanza di una comunicazione che metta al centro l’altro, promuovendo valori etici e spirituali. Inoltre, ha rinnovato il suo appello per la pace, sottolineando il ruolo cruciale che anche gli influencer possono svolgere nella diffusione di un messaggio di speranza e unità.

La basilica di San Pietro in Vaticano

Il messaggio di Papa Leone XIV: superare la logica dei numeri e riscoprire l’incontro autentico

Durante il Giubileo dedicato agli Influencer, Papa Leone XIV ha rivolto parole incisive ai Missionari digitali, esortandoli a costruire ‘reti di relazioni’ che vadano oltre la semplice ricerca di numeri e visibilità. Il Pontefice ha sottolineato l’importanza di creare legami autentici nel mondo digitale: “Costruire altre reti: reti di relazioni, reti d’amore, reti di condivisione gratuita, dove l’amicizia sia profonda”. Questo invito a superare la superficialità dei social media mira a riscoprire la profondità dell’incontro e a mettere al centro l’altro, non l’ego personale. Ogni azione positiva, secondo il Papa, può diventare parte di un progetto spirituale più ampio: “Ogni storia di bene condiviso sarà il nodo di un’unica, immensa rete: la rete delle reti, la rete di Dio”.

Un monito contro le ‘fake news’ e l’appello per una cultura comunicativa etica

Nel suo discorso, Papa Leone XIV ha messo in guardia contro i rischi di una comunicazione priva di radici etiche e spirituali, invitando a vincere “le logiche del mondo, delle fake news, della frivolezza”. Il Papa ha esortato gli influencer a essere portatori di un messaggio autentico, capace di superare la superficialità e di promuovere una comunicazione responsabile. Questo richiamo a un uso etico dei social media sottolinea la necessità di costruire una cultura comunicativa che metta al centro l’altro, favorendo un dialogo costruttivo e rispettoso. L’invito del Papa si rivolge a tutti coloro che operano nel mondo digitale, sottolineando l’importanza di una comunicazione che non si limiti a informare, ma che sia anche formativa e ispiratrice.

La pace come missione comune: il ruolo degli influencer nella diffusione di un messaggio di unità

Infine, Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza di un impegno comune per la pace, anche nel contesto digitale. “Quanto abbiamo bisogno di pace in questo nostro tempo dilaniato dalle inimicizie e dalle guerre”, ha dichiarato il Pontefice, rinnovando il suo appello alla pace che deve essere cercata, annunciata e condivisa in ogni luogo, fino ai “confini della terra, ai confini esistenziali dove non c’è speranza”. Gli influencer sono invitati a partecipare a questa missione, utilizzando la loro piattaforma per diffondere un messaggio di speranza e unità. Questa visione chiara e articolata del ruolo degli influencer nella società moderna evidenzia l’importanza di un impegno etico, che possa contribuire a un mondo più giusto e pacifico.