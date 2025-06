Nella sua prima intervista ufficiale con il Tg1, Papa Leone XIV ha affrontato una serie di temi di rilevanza mondiale, tra cui la pace nei conflitti attuali, l’impegno per l’ambiente e il ripristino di tradizioni storiche. Durante la sua visita al Centro della Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria, il Pontefice ha espresso la sua preoccupazione per le guerre in corso, in particolare in Medio Oriente, e ha sottolineato l’importanza del dialogo diplomatico.

Inoltre, ha discusso di un ambizioso progetto ecologico del Vaticano che punta a rendere l’area completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. L’intervista segna un momento significativo nel suo pontificato, riflettendo la sua visione per un futuro di pace e sostenibilità.

Papa Leone XIV e il richiamo alla pace nei conflitti globali

Durante l’intervista, Papa Leone XIV ha rivolto un appello accorato per la pace, sottolineando l’importanza di evitare l’uso delle armi nei conflitti globali. “Giorno e notte cerco di seguire quello che sta succedendo in tante parti del mondo”, ha dichiarato il Papa, evidenziando la sua attenzione ai conflitti, con particolare focus sul Medio Oriente. Ha invitato a “cercare a tutti i costi di evitare l’uso delle armi e cercare attraverso gli strumenti diplomatici il dialogo.” Questo messaggio di speranza e riconciliazione punta a sensibilizzare la comunità internazionale sugli effetti devastanti della guerra e sull’urgenza di soluzioni pacifiche.

L’importanza della sostenibilità e il progetto fotovoltaico del Vaticano

Oltre ai temi di pace, Papa Leone XIV ha discusso dell’impegno del Vaticano per l’ambiente. Ha menzionato un progetto significativo iniziato sotto la guida di Papa Francesco, che mira a trasformare il centro di Santa Maria di Galeria in un centro agrivoltaico. Questo progetto prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica pulita, rendendo il Vaticano autosufficiente dal punto di vista energetico. “Se tutto va bene, sarà veramente un contributo ecologicamente parlando”, ha spiegato il Papa, ribadendo l’importanza di “avere cura di tutto il creato”. Tale iniziativa non solo promuove la sostenibilità, ma funge da modello per altre nazioni.

Tradizioni e futuro: l’approccio di Papa Leone XIV

Un altro tema affrontato è stato il ripristino di tradizioni storiche, come le vacanze papali a Castel Gandolfo, una tradizione interrotta per molti anni. Questo ritorno alle tradizioni è visto come un segno di continuità e rispetto per il patrimonio della Chiesa, mostrando come il Papa intenda coniugare il rispetto per il passato con una visione progressista per il futuro. Questo equilibrio tra tradizione e innovazione è una caratteristica distintiva del pontificato di Leone XIV, e la sua intervista al Tg1 ha offerto un’ulteriore occasione per delineare la sua visione per la Chiesa e il mondo.