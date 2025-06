La figura di Papa Leone XIV suscita sentimenti contrastanti tra gli italiani, con un indice di gradimento che si attesta attualmente al 60%. Questa cifra riflette un consenso notevole, ma inferiore a quello del suo predecessore, Papa Francesco, al momento della sua elezione. Interessante è l’analisi dettagliata condotta da Demos per Repubblica, che offre uno spaccato del gradimento nei confronti del Papa, tenendo conto non solo della frequenza alla messa, ma anche delle appartenenze politiche degli intervistati.

Questo sondaggio evidenzia come la fiducia nei confronti del Pontefice vari significativamente tra i diversi gruppi di cittadini e partiti politici, rivelando sfumature importanti nel panorama sociale e politico italiano.

La basilica di San Pietro in Vaticano

La fiducia degli italiani verso Papa Leone XIV: un confronto con il passato

Il sondaggio di Demos ha messo in luce un indice di gradimento del 60% per Papa Leone XIV. Questo dato è simile a quello del suo predecessore, Papa Francesco, ma con una differenza significativa: quando fu eletto, Francesco godeva di un favore del 70%. Questo calo può riflettere diverse dinamiche all’interno della Chiesa e della società italiana. Nonostante ciò, il 60% rappresenta comunque un sostegno solido, evidenziando che molti italiani continuano a riporre fiducia nel Pontefice e nella sua guida spirituale, anche se le sfide e le aspettative sono cambiate rispetto al passato.

Influenza della pratica religiosa sul gradimento del Papa

Un aspetto interessante del sondaggio è l’analisi della frequenza alla messa come variabile nel gradimento di Papa Leone XIV. Coloro che partecipano regolarmente alle funzioni religiose mostrano una fiducia significativamente più alta, con un indice che raggiunge l’80%. Tra chi frequenta la messa in modo saltuario, la fiducia si attesta intorno al 70%, mentre scende drasticamente al 36% tra i non praticanti. Questi dati suggeriscono che la pratica religiosa gioca un ruolo cruciale nel determinare il grado di fiducia verso il Pontefice, riflettendo un legame diretto tra partecipazione attiva alla vita ecclesiastica e supporto alla figura papale.

Il rapporto tra appartenenza politica e fiducia nel Pontefice

Il sondaggio ha anche esaminato il legame tra appartenenza politica e fiducia in Papa Leone XIV, rivelando dinamiche inaspettate. Tra i sostenitori più ferventi del Papa si trovano gli elettori di Forza Italia con un 78% di gradimento, seguiti da quelli di Azione, Lega e Italia Viva al 77%. Il Partito Democratico e Fratelli d’Italia mostrano un supporto leggermente inferiore, rispettivamente al 75% e 74%. Infine, il Movimento 5 Stelle chiude la classifica con il 69%. Queste differenze indicano come la percezione del Pontificato di Leone XIV vari non solo in base alla pratica religiosa, ma anche in relazione alle appartenenze politiche, evidenziando un intreccio complesso tra fede, politica e identità culturale.