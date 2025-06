Recentemente, Papa Leone XIV ha ricevuto una significativa notizia economica. Lo Ior, noto come la “banca del Vaticano”, ha riconosciuto al Pontefice un super dividendo di 13,8 milioni di euro, confermando un trend di crescita finanziaria e attenzione strategica verso miglioramenti infrastrutturali. Questo evento arriva dopo un periodo in cui Papa Leone XIV era stato al centro dell’attenzione per una vicenda legata a video manipolati.

Ora, l’attenzione si sposta su una notizia decisamente più positiva, che coinvolge direttamente le finanze del Vaticano, evidenziando lo stato di salute economica dell’Istituto per le Opere di Religione.

La basilica di San Pietro in Vaticano

Il ruolo dello Ior nelle finanze del Vaticano

L’Istituto per le Opere di Religione, o Ior, è l’unica entità della Santa Sede autorizzata a fornire servizi finanziari. La sua importanza è stata ulteriormente sottolineata dalla pubblicazione del tredicesimo Rapporto Annuale, che include il Bilancio d’Esercizio 2024. Lo Ior ha registrato un utile netto di 32,8 milioni di euro, segnando una crescita del 7% rispetto all’anno precedente.

Questo risultato è stato possibile grazie al contributo positivo del margine di interesse, del margine commissionale e del margine d’intermediazione, accompagnato da un attento controllo dei costi. In aggiunta, l’Istituto ha investito in risorse specializzate e in un’infrastruttura digitale migliorata, con l’obiettivo di ottimizzare il servizio ai clienti.

Il dividendo destinato a Papa Leone XIV

La Commissione Cardinalizia, alla luce della solidità finanziaria del Bilancio 2024, ha deciso di distribuire un dividendo di 13,8 milioni di euro a Papa Leone XIV. Questa decisione riflette la missione dello Ior di sostenere opere di religione e di carità. I fondi derivati dai dividendi sono infatti destinati a supportare varie iniziative caritatevoli e religiose, confermando l’impegno dell’Istituto verso la sua missione spirituale e sociale. Questo riconoscimento economico sottolinea la rilevanza strategica dello Ior all’interno delle finanze del Vaticano, fungendo da cassaforte per gli asset della Santa Sede.

Miglioramenti strutturali e digitali dello Ior

Oltre ai risultati finanziari, lo Ior ha realizzato significativi miglioramenti di natura non finanziaria. L’Istituto ha rafforzato le sue funzioni chiave e ha assunto nuove risorse specializzate. Gli investimenti mirati hanno permesso di sviluppare una infrastruttura digitale e IT potenziata, migliorando l’efficienza operativa e il servizio ai clienti. Questo sviluppo infrastrutturale non solo ottimizza le operazioni quotidiane, ma prepara anche lo Ior ad affrontare le sfide future del settore finanziario. Tali miglioramenti sono in linea con l’obiettivo di servire meglio i clienti e di mantenere la stabilità finanziaria dell’Istituto.