Roma, boom di incassi per bar e gelaterie nel weekend del Giubileo e dei funerali del Papa

Il lungo weekend dal 25 al 27 aprile 2025 ha fatto registrare numeri sorprendenti per bar, gelaterie e ristoranti della Capitale, con incassi complessivi che toccano i 35 milioni di euro. A trainare la crescita, secondo Claudio Pica, presidente di Fiepet Confesercenti Roma, sono stati due eventi straordinari: i funerali di Papa Francesco e il Giubileo dei giovani, che hanno attirato un alto afflusso di visitatori in città.

Crescita trainata da bar e gelaterie

“La crescita è stata particolarmente evidente per le attività di somministrazione veloce come bar e gelaterie, mentre i ristoranti tradizionali hanno beneficiato in misura minore – spiega Pica all’Adnkronos –. Alcune attività di fascia alta hanno addirittura chiuso, segno che la domanda si è concentrata su offerte più accessibili e immediate”.

Roma

Anche la semiperiferia tra i beneficiari del boom

A sorprendere è anche la distribuzione geografica del flusso: non solo il Centro, ma anche quartieri più residenziali come il Pigneto hanno visto impennate significative nei consumi. “Mi hanno raccontato di 70-80 colazioni servite al giorno contro le solite 10 – racconta Pica –. Questo dimostra che il turismo si sta spostando anche verso aree meno centrali”.

Organizzazione promossa: ora serve continuità

Soddisfazione anche per l’organizzazione logistica della città: “Tutto ha funzionato bene, ora dobbiamo capire come rendere questa efficienza una costante durante tutto l’anno”, aggiunge Pica.

Prospettive positive per la chiusura di aprile

Guardando al futuro, le aspettative restano positive: “Il nostro obiettivo è chiudere aprile con un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024, recuperando così il calo registrato nei primi tre mesi dell’anno. I dati definitivi li avremo il 2 maggio, ma le premesse ci fanno ben sperare”.