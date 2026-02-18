Passaggio di proprietà di un immobile: cosa conviene fra donazione e successione ereditaria?

All’interno di ogni famiglia, prima o dopo, si arriva a parlare di un tema molto importate, ovvero di trasferire un immobile. La prima cosa da chiedersi è se sia meglio donare in vita oppure attendere la successione ereditaria, e la risposta coinvolge aspetti giuridici, fiscali e patrimoniali che possono incidere in modo significativo sul valore del bene.

Per riuscire ad orientarsi tra norme, imposte e diritti dei legittimari, è sempre fondamentale affidarsi a professionisti del settore.

Donazione e successione: cosa sono e quali differenze comportano

Per il passaggio di proprietà di un immobile, le strade che si aprono sono due, quella della donazione e quella della successione. Ma di cosa si tratta, esattamente? La donazione è il trasferimento gratuito di un bene effettuato dal proprietario quando è ancora in vita. Può riguardare somme di denaro, quote societarie o immobili e, per questi ultimi, richiede necessariamente l’atto pubblico notarile alla presenza di testimoni. Con la donazione, il passaggio di proprietà è immediato, infatti il beneficiario diventa titolare del bene fin dal momento della stipula.

La successione, invece, si apre dopo la morte di una persona e comporta il trasferimento del patrimonio agli eredi secondo quanto previsto dalla legge o da quanto disposto da un eventuale testamento. In questo caso, il passaggio non è frutto di una scelta presa in vita, ma di un meccanismo che si attiva automaticamente con il decesso, attraverso la dichiarazione di successione e i successivi adempimenti fiscali e catastali.

Avendo chiare le due tipologie di passaggio di proprietà, si può evidenziare la differenza principale, che riguarda il momento in cui si produce l’effetto traslativo. Nel caso della donazione è immediato, mentre per la successione è differito.

Una seconda differenza riguarda gli aspetti burocratici, visto che la donazione richiede un atto notarile formale, mentre la successione comporta una serie di adempimenti successivi, tra cui la presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e la voltura catastale degli immobili.

Se la si valuta da un punto di vista strategico, la donazione permette al proprietario di pianificare in anticipo la distribuzione del patrimonio, mantenendo un certo controllo sulle scelte familiari. La successione, al contrario, lascia aperta la gestione fino alla fine della vita del titolare, ma può generare divisioni ereditarie complesse o conflitti tra coeredi.

Aspetti fiscali e diritti degli eredi: quale conviene davvero?

Il tema fiscale è uno dei motivi principali per cui si confrontano donazione e successione, al fine di individuare la soluzione più conveniente per ciascuna famiglia. In entrambi i casi sono previste imposte specifiche, con aliquote che variano in base al grado di parentela tra chi trasferisce e chi riceve. Coniuge e figli, infatti, beneficiano di franchigie più elevate, mentre per parenti più lontani o soggetti estranei le aliquote aumentano sensibilmente.

Inoltre, per gli immobili entrano in gioco anche le imposte ipotecarie e catastali, oltre all'imposta di donazione o di successione. I costi notarili rappresentano un'ulteriore voce da considerare quando si sceglie la donazione, poiché l'atto deve essere stipulato davanti a un notaio.

Anche per la successione, seppur non vi sia un atto di trasferimento in vita, occorre affrontare le spese legate agli adempimenti fiscali e alle eventuali pratiche di divisione ereditaria. In questo caso, la convenienza della scelta dipende dal valore dell’immobile, dal numero degli eredi e dalle franchigie applicabili.

Un altro aspetto centrale riguarda la tutela dei legittimari, ossia dei soggetti come il coniuge e i figli che la legge protegge riservando loro una quota minima di eredità. Se le donazioni effettuate in vita ledono i loro diritti, possono essere oggetto di contestazione, al punto da chiedere la riduzione della donazione per reintegrare la quota spettante. Da questo punto di vista, la donazione potrebbe produrre effetti nel lungo periodo che incidono sulla stabilità del trasferimento immobiliare.

I conflitti possono essere generati anche con la successione, pur essendo regolata da norme precise sulle quote di legittima, quando ad esempio manca un testamento chiaro o se il patrimonio è composto prevalentemente da immobili difficili da dividere. Per questo motivo, il notaio procede ad una valutazione personalizzata, esaminando singolarmente ogni caso.

Quanto spiegato fino ad ora delinea un quadro chiaro ma non netto. Per stabilire se conviene donare o attendere la successione, infatti, bisogna fare un’analisi attenta e specifica della situazione familiare, del valore complessivo del patrimonio e delle eventuali prospettive future. In presenza di un unico erede e di un patrimonio ben definito, la donazione può rappresentare uno strumento di pianificazione efficace, mentre in contesti familiari più ampi, la successione è quella che può offrire maggiore elasticità.

Grazie al supporto dei notai qualificati su tutto il territorio nazionale di cui può vantarsi NotaioFacile, che aiutano a comprendere le differenze tra le due soluzioni, è possibile ottenere una stima preliminare delle spese e valutare con maggiore consapevolezza il percorso più adatto alla propria situazione familiare.