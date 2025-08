Con l’avvicinarsi delle vacanze, milioni di persone pianificano i loro viaggi utilizzando strumenti digitali, aprendo involontariamente la porta ai cybercriminali. La crescente digitalizzazione dei viaggi ha reso più semplice per i criminali informatici accedere a dati personali e documenti di viaggio. Una ricerca recente di NordVPN e Saily ha rivelato che il dark web è diventato un mercato globale per la vendita di passaporti e documenti falsificati. Scansioni di passaporti rubati possono essere acquistate a partire da 10 dollari, mentre i passaporti europei verificati, grazie alla loro affidabilità, possono raggiungere cifre fino a 5000 dollari.

passaporto italiano

I viaggi digitali come nuova frontiera per i criminali informatici

La tendenza crescente verso viaggi digitali ha attirato l’attenzione di cybercriminali, che sfruttano questa opportunità per rubare documenti personali. Secondo il report, i passaporti europei sono particolarmente ricercati sul dark web per il loro alto livello di affidabilità. Oltre ai passaporti, vengono venduti anche falsi estratti conto, visti contraffatti e account frequent flyer con milioni di miglia. La facilità con cui questi documenti possono essere acquisiti e utilizzati per attività illecite rappresenta un serio rischio per chi viaggia.

Metodi di furto e strategie di protezione

I criminali informatici utilizzano metodi sempre più sofisticati per sottrarre documenti. Tra le tecniche più comuni, vi è l’uso di malware per cercare file nei dispositivi personali o nei cloud, nonché attacchi diretti a siti di compagnie aeree e agenzie di viaggio. Un altro metodo diffuso è il phishing, attraverso il quale siti falsi inducono gli utenti a caricare inconsapevolmente dati sensibili. Inoltre, tecnologie come il deepfake rendono possibile creare immagini false credibili, facilitando l’accesso a servizi online con documenti rubati.

Misure di sicurezza per proteggere i propri documenti digitali

Per proteggersi dai furti di documenti online, NordVPN e Saily suggeriscono alcune misure di sicurezza efficaci. È fondamentale conservare i documenti in archivi digitali criptati e utilizzare password complesse. Affidarsi a una VPN affidabile come NordVPN può aiutare a crittografare il traffico internet, nascondere l’indirizzo IP e proteggere le informazioni personali durante la navigazione. Queste precauzioni consentono di ridurre i rischi di furto di documenti e di navigare in modo più sicuro nel mondo digitale.