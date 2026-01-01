Perché non si deve assolutamente fare il bucato il 1° gennaio? La risposta che non tutti conoscono

Quando si parla di Capodanno, molti pensano a fuochi d’artificio, brindisi e buoni propositi. Ma tra le tante usanze legate all’inizio dell’anno, ce n’è una che riguarda la vita domestica e che non tutti conoscono: il bucato. Fare lavatrici il 1° gennaio sembra un gesto innocuo e naturale, eppure secondo la tradizione popolare è meglio evitare.

Il primo dell’anno è un giorno speciale anche per altri rituali domestici. Non si tratta solo di superstizione fine a sé stessa, ma di piccoli riti che servivano, e servono ancora oggi, a dare un senso di ordine e protezione nella casa.

Altri gesti da conoscere e da evitare

La spiegazione risale a credenze antiche, quando ogni atto del primo giorno dell’anno era caricato di significato. Alcuni gesti erano considerati portatori di buona sorte, altri, invece, rischiavano di compromettere le prospettive positive dell’anno appena iniziato. Tra questi, il bucato occupa un posto particolare: si crede che lavare i panni il primo giorno dell’anno possa “lavare via la fortuna”, annullando gli auspici legati ai mesi successivi.

Altro esempio è spazzare tutta la casa il primo giorno dell’anno è considerato propizio, purché si utilizzi una scopa nuova: secondo la tradizione, così si elimina la polvere e le energie negative accumulate nell’anno passato, aprendo lo spazio a prosperità e serenità.

Allo stesso modo, alcune tradizioni consigliano di non gettare oggetti vecchi o danneggiati subito dopo la mezzanotte, perché l’atto di buttare via troppo in fretta potrebbe allontanare la buona sorte. Analogamente, è preferibile evitare di riordinare eccessivamente il guardaroba il 1° gennaio, lasciando che le energie della casa si stabilizzino naturalmente dopo la notte di festeggiamenti.

Se il bucato è meglio posticiparlo, ci sono gesti che invece sono considerati portafortuna. Molte famiglie, ad esempio, seguono il rito di indossare biancheria intima rossa, simbolo di forza e vitalità. Altri scelgono di conservare una piccola somma di denaro in mano al momento del brindisi, come auspicio di prosperità economica.

Evita il bucato, spazza con cura, conserva qualche piccolo gesto portafortuna: l’inizio dell’anno diventa così un momento di attenzione e riflessione, oltre che di festa. La magia del Capodanno non risiede solo nei fuochi d’artificio. Ma, anche nei piccoli rituali che ci permettono di iniziare con energia positiva, proteggendo la fortuna e aprendo la strada a un anno sereno.

Così, mentre prepari i tuoi propositi e assapori le ultime ore della festa, ricorda che anche un gesto semplice come lasciare il bucato per il giorno successivo può avere un significato più profondo di quanto immagini.