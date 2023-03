Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha alcun dubbio: grazie al lavoro del Governo Meloni, il ponte sullo stretto di Messina si farà. Considerando che stiamo parlando di un’opera di cui si discute fin dalla notte dei tempi – perfino Plinio il Vecchione affrontava la questione – vediamo cosa c’è da sapere sul progetto.

Ponte sullo stretto di Messina: le curiosità sul progetto

Sono anni, ormai, che si parla del ponte sullo stretto di Messina. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che dà il via ai lavori, ma non tutti – sia politici che semplici cittadini – si dicono contenti di questa decisione. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, sottolinea che il Governo Meloni è finalmente riuscito a smuovere le acque “dopo cinquant’anni di chiacchiere“, ma di fatto il ponte che andrà a collegare la Sicilia all’Italia e al resto d’Europa non ha ancora un progetto ufficiale. Nonostante tutto, Salvini sostiene che sarà il ponte strallato più lungo al mondo, con due piloni, uno in terra sicula e l’altro in Calabria, e a campata unica per auto e treni.

Il collegamento tra la Sicilia e il bel Paese è sempre stato argomento di discussione, non soltanto in tempi recenti. Perfino Plinio il Vecchio parlava di un “ponte di barche e botti“. Ad oggi, alla costruzione di questa grande opera parteciperanno “Rete ferroviaria italiana spa, Anas spa., le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51%, il ministero dell’Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa“.

Quanto costerà il ponte sullo stretto di Messina?

Anche se non c’è ancora un documento ufficiale, sappiamo che il progetto del ponte sullo stretto di Messina dovrà rispettare rigorosi criteri di sostenibilità richiesti dall’Unione Europea. Non solo, dovrà anche tenere conto dell’alta sismicità della zona. Proprio nei fondali tra la Sicilia e la Calabria c’è una faglia che può causare terremoti di magnitudo 6.9. E’ bene considerare, onde evitare tragedie, che sono 10 milioni le persone che ogni anno transitano tra la città siciliana e Reggio Calabria, con 1,4 milioni di auto e 800 mila mezzi pesanti. Ovviamente, il ponte sullo stretto di Messina non è un’opera da poco. Secondo alcune stime, costerà ben 7 miliardi di euro. Anche se il costo è consistente, si deve calcolare che offrirà “150mila posti di lavoro”.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO