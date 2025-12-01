Portafoglio e documenti al sicuro: con questi dispositivi tech perderli è impossibile

I tracker per portafogli sono dispositivi compatti, spesso dallo spessore simile a quello di una carta di credito, progettati per inserirsi nel portafoglio senza aumentare il volume o creare ingombro. Questi dispositivi funzionano tramite tecnologia Bluetooth e si integrano con app dedicate, come l’app Dov’è di Apple o il sistema di localizzazione Tile, consentendo di tracciare la posizione del portafoglio su una mappa direttamente dallo smartphone.

La diffusione di modelli sottili e impermeabili, resistenti a polvere e acqua, rende questi tracker ancora più affidabili e adatti all’uso quotidiano. Inoltre, molti dispositivi sono dotati di altoparlanti integrati che emettono segnali acustici potenti per facilitare il ritrovamento anche in ambienti rumorosi o affollati.

I migliori tracker per portafoglio del 2025

Atuvos: elevata portata e lunga autonomia

Il tracker Atuvos si distingue per una portata Bluetooth fino a 60 metri e la piena compatibilità con l’app Dov’è di Apple, utilizzabile anche tramite i comandi vocali di Siri. Con uno spessore di soli 1,6 mm, integra un altoparlante capace di emettere un segnale acustico fino a 100 dB. È certificato IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere e offre un’autonomia della batteria fino a 3 anni. La confezione comprende due dispositivi, rendendo Atuvos una soluzione ideale per chi desidera proteggere più oggetti contemporaneamente.

Novoo: tracciamento preciso e impermeabilità garantita

Il Novoo Wallet Tracker supporta un raggio di tracciamento fino a 40 metri ed è completamente compatibile con l’app Apple Dov’è. Quando il dispositivo esce dal raggio d’azione, l’iPhone segnala automaticamente l’ultima posizione registrata, un sistema particolarmente utile in caso di smarrimento. Con uno spessore di appena 1,6 mm, si inserisce facilmente in ogni portafoglio senza aumentare lo spessore complessivo. Il dispositivo è impermeabile con certificazione IP68, resiste a immersioni fino a 1,5 metri per 30 minuti, e la batteria assicura fino a 6 anni di autonomia.

Tile Slim: ampia compatibilità e rete di localizzazione globale

Il Tile Slim è un tracker Bluetooth spesso 2,5 mm, progettato per essere inserito in portafogli, custodie o tasche. Offre una portata Bluetooth di 76 metri e si integra con l’app Tile disponibile per iOS e Android, oltre a funzionare con assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Siri. In caso di smarrimento, il dispositivo emette un segnale acustico o può essere localizzato grazie alla rete globale di utenti Tile. La batteria interna garantisce un’autonomia fino a 3 anni senza necessità di sostituzione.

Chipolo Card: potente e affidabile

Con uno spessore di 2,15 mm, la Chipolo Card dispone di un altoparlante da 105 dB, che permette il ritrovamento anche in ambienti molto rumorosi. Compatibile con dispositivi iOS e Android tramite l’app ufficiale, consente di visualizzare l’ultima posizione su mappa o di utilizzare la rete comunitaria di Chipolo per ricevere supporto. La batteria dura fino a 12 mesi e il dispositivo è resistente a spruzzi d’acqua e polvere grazie alla certificazione IPX5.

Reyke: sottile, ricaricabile e resistente

Il Reyke Slim Wallet Tracker Card presenta uno spessore di soli 1,6 mm ed è compatibile con il servizio Trova il mio dispositivo di Google. È dotato di altoparlante da 100 dB per l’emissione di segnali acustici chiari e forti. Resistente all’acqua per immersioni fino a 1 metro per 30 minuti, dispone inoltre di una batteria ricaricabile con autonomia fino a 5 mesi, ricaricabile comodamente tramite base wireless.

Eufy Security SmartTrack Card: localizzazione globale e condivisione(leonardo.it)

Il modello Eufy Security SmartTrack Card è tracciabile in tutto il mondo attraverso l’app Dov’è di Apple e può emettere un allarme sonoro da 80 dB. Con uno spessore di 2,6 mm, la batteria dura fino a un anno e può essere ricaricata tramite un adattatore magnetico. Il dispositivo è resistente all’acqua e consente la condivisione della posizione con amici e familiari tramite l’app eufy Security.

SwitchBot Wallet Finder Card: funzionalità NFC e lunga durata

Lo SwitchBot Wallet Finder Card è un tracker spesso 2,5 mm, più sottile di una moneta, compatibile con l’app Apple Dov’è e capace di emettere avvisi sonori da 78 dB, udibili anche in ambienti rumorosi. La batteria da 540 mAh assicura fino a 3 anni di utilizzo continuativo. Quando la batteria si esaurisce, il dispositivo continua a funzionare come carta NFC, offrendo un valore aggiunto. È compatibile anche con dispositivi Android, sebbene con limitazioni sul raggio Bluetooth.