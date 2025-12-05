Poste, nuovo progetto estremamente redditizio: quando ti frutta in 4 anni

La nuova proposta assicurativa di Poste Vita arriva in un momento in cui molti risparmiatori cercano strumenti capaci di garantire stabilità e crescita nel lungo periodo. Il collocamento di Poste Progetto Bonus 4in4 rappresenta un’opportunità pensata per chi desidera valorizzare il proprio capitale attraverso una soluzione strutturata e orientata al futuro.

L’interesse verso prodotti multiramo continua a crescere, soprattutto tra coloro che cercano un equilibrio tra sicurezza, diversificazione e possibilità di ottenere rendimenti più stabili nel tempo. Questa nuova polizza si inserisce proprio in questo scenario, proponendo un percorso graduale e accompagnato da bonus che premiano la costanza dell’investimento.

Arriva il nuovo Poste Vita

Poste Progetto Bonus 4in4 sarà in collocamento fino al 23 dicembre e si presenta come un contratto di assicurazione sulla vita orientato alla rivalutazione del capitale. Secondo quanto spiegato da Poste, l’obiettivo principale è favorire una crescita nel lungo periodo, offrendo una struttura pensata per accompagnare l’investitore nel tempo.

Poste Vita propone il nuovo progetto 4in4 – (poste.it) – leonardo.it

La polizza riconosce due bonus, ciascuno pari al 2% del premio versato, purché non avvenga un riscatto prima delle date previste. Il primo bonus viene erogato dopo un anno dalla decorrenza del contratto, mentre il secondo arriva al termine del quarto anno di sottoscrizione.

La durata complessiva della polizza è di 15 anni e prevede una diversificazione del capitale all’interno del Fondo interno assicurativo Poste Vita Obiettivo Sostenibilità. Parallelamente, la gestione separata Posta ValorePiù contribuisce a perseguire una maggiore stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

La nota di Poste sottolinea come la polizza consenta un ingresso graduale nel Fondo interno durante i primi nove mesi dell’investimento. Questa modalità permette di orientare le scelte tenendo conto delle tematiche ambientali, sociali e di governance, sempre più centrali nel settore assicurativo.

Per i sottoscrittori di età compresa tra 18 e 69 anni è prevista inoltre una copertura aggiuntiva gratuita denominata Poste Protezione Mia. Questa polizza, prestata da Poste Assicura, offre una tutela in caso di malattia grave, aggiungendo un ulteriore livello di protezione personale.

L’integrazione tra investimento finanziario e copertura assicurativa rappresenta uno degli elementi distintivi di questa nuova proposta. La struttura multiramo consente infatti di combinare componenti a maggiore stabilità con parti più orientate alla crescita, bilanciando rischi e opportunità.

Il percorso graduale di ingresso nel Fondo interno aiuta inoltre a distribuire l’esposizione nel tempo, riducendo l’impatto delle oscillazioni di mercato. La presenza dei due bonus premia la continuità dell’investimento, incentivando una visione di lungo periodo coerente con la durata della polizza.

Poste Progetto Bonus 4in4 si propone così come una soluzione pensata per chi desidera un prodotto strutturato, sostenibile e orientato alla crescita nel tempo. La combinazione tra diversificazione, bonus, gestione separata e copertura aggiuntiva rende questa polizza un’opzione completa per molti risparmiatori.